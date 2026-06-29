Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Basketball-Bundesliga

FC Bayern: Basketballer holen Anton Gavel als neuen Trainer

Aktualisiert:

von SID

ran Mehr Sport

Basketball-WM: Auf diese Teams trifft Deutschland

Videoclip • 01:18 Min

Jetzt ist es offiziell: Anton Gavel wird neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten FC Bayern. Wie der Verein am Montag mitteilte, übernimmt der frühere Bayern-Kapitän zur kommenden Saison das Amt beim deutschen EuroLeague-Vertreter und wird damit auf Svetislav Pesic folgen. Gavel unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Die Verpflichtung des 41-Jährigen war zuvor von langwierigen Verhandlungen begleitet worden. Gavel, der eigentlich noch bis 2027 bei den BMA365 Bamberg Baskets unter Vertrag stand, hatte auf eine vorzeitige Auflösung gedrängt. Bamberg bestand jedoch auf einer Ablösesumme, die München zunächst nicht zahlen wollte.

Zuletzt hatte sich die Situation bereits entspannt. "Wir waren in den letzten Tagen in sehr konstruktiven und aussichtsreichen Gesprächen und sind sehr nah an einer Lösung", sagte Bayerns Präsident Herbert Hainer der "Münchner AZ". Diese ist nun gefunden.

Gavel kehrt damit zu seinem früheren Klub zurück, für den er zwischen 2014 und 2018 als Spieler aktiv war und mit dem er 2018 das Double gewann. "Wir sind sehr froh, dass in Anton Gavel unser absoluter Wunschkandidat den sportlichen Neuanfang unserer Mannschaft übernimmt", sagte Hainer. Gavel sei "ein frisches Gesicht einer neuen Trainergeneration".

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Japan im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Japan im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Gabel zu neuer Rolle: Freue mich auf die große Aufgabe

Gavel sagte zu seiner neuen Rolle: "Ich kenne dort noch viele Gesichter, das Office und die Hallen, wo ich nach meiner Karriere allererste Schritte in den Trainerbereich gegangen bin. Ich freue mich auf diese große Aufgabe, vor der ich ebenso großen Respekt habe."

Trainerstationen sammelte Gavel bereits bei ratiopharm Ulm, wo er 2023 überraschend die deutsche Meisterschaft gewann, sowie zuletzt bei den Bamberg Baskets, mit denen er in der vergangenen Saison den BBL-Pokal holte und zum "Trainer des Jahres" gewählt wurde.

Als Spieler absolvierte Gavel 458 Bundesliga-Partien, holte fünf Meisterschaften und vier Pokalsiege. Für Bayern kommt er auf 168 Einsätze in der BBL.

Mehr News