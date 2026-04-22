Dirk Nowitzki exklusiv über DBB-Auswahl: "Die beste Generation, die wir je hatten"

ran Mehr Sport Dirk Nowitzki über DBB-Team: "Beste Mannschaft jemals!" Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Deutschlands bester Basketballer spricht bei ran über die Qualitäten der aktuellen Nationalmannschaft und speziell von Dennis Schröder sowie die Auslosung der Frauen-WM.

Aus Berlin berichten Christoph "Icke" Dommisch und Chris Koch Dirk Nowitzki ist unbestritten der beste deutsche Basketballer der Geschichte. Doch der ehemalige NBA-Champion blickt ein wenig neidisch auf seine Nachfolger im Trikot der Nationalmannschaft, die sich in den vergangenen Jahren sowohl zum Welt- als auch zum Europameister kürten. Im Interview mit ran in Berlin sprach der einstige Superstar der Dallas Mavericks über seine Nachfolger. Vor allem Kapitän Dennis Schröder lobt er in den höchsten Tönen. Zudem äußerte sich Nowitzki über seine Aufnahme in die Hall of Fame der FIBA und die Auslosung der Frauen-WM in Berlin (ab 4. September live ProSieben, ProSieben Maxx und auf Joyn).

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Dirk Nowiki über …

... die Erfolge der DBB-Auswahl: "Es ist für mich wahnsinnig toll, wie die deutsche Nationalmannschaft sich entwickelt hat über die Jahre und wie viele Talente wir hochgebracht haben. Das ist mit Sicherheit die beste Generation, die wir je hatten. Und auch die tiefste Mannschaft, die wir je hatten in der Nationalmannschaft. Das hätte ich natürlich nie gedacht, damals vor 20, 25 Jahren, dass wir mal amtierender Europa- und Weltmeister gleichzeitig sind. Das ist ein absoluter Traum und ich freue mich riesig für den deutschen Basketball, aber auch für den deutschen Basketball-Bund, der viel gemacht hat für unseren Sport in diesem Land."

... die Aufwärtsentwicklung im deutschen Basketball: "Es ging ja damals so ein bisschen damit los, dass alle Vereine in der Jugend-Bundesliga gespielt haben. Das hat sehr die Talente gefördert. Dann sind einige aufs College gegangen, dann haben wir NBA-Spieler. Und es ist wichtig, dass man eine gute Nationalmannschaft hat, um den Sport immer größer zu machen und dass man bei großen Turnieren gut abschneidet. Mittlerweile ist die Förderung der Talente sehr, sehr gut geworden. Man kann sich natürlich nie ausruhen, man muss weiter Sachen verbessern, aber es ist schon toll, dass wir jetzt ganz oben stehen mit dem deutschen Basketball."

... Dennis Schröder: "Dennis hat eine unglaubliche Karriere international hingelegt. Euro-Basket MVP, MVP des World Cups, das haben nicht viele in ihrem Lebenslauf stehen. Von daher glaube ich doch, dass er auf jeden Fall ein Hall-of-Famer ist und ich drücke ihm da alle Daumen."

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... seine Aufnahme in die Hall of Fame der FIBA: "Wahnsinn. Als ich den Anruf bekommen habe, dass ich in die FIBA Hall of Fame komme, habe ich mich so ein bisschen an die Kadettenzeit, die Juniorenzeit erinnert mit der U16, U18 und dem coolsten Jahrgang, den 78ern. Das habe ich versucht zu erzählen in meiner Rede, dass für mich die Anfangszeit die schönste war. Dass ich reisen durfte, dass ich in Europa rumgetingelt bin und gespielt habe für Deutschland. Das hat mir so viel bedeutet. Und deswegen habe ich dann natürlich auch immer versucht, in der A-Nationalmannschaft zu spielen, wenn es ging."

... die WM-Auslosung für die deutschen Frauen: "Ich glaube, die Gruppe ist okay. Spanien ist gefährlich. Die waren ja letztes Jahr bei uns in der Gruppe bei der EM, das Spiel habe ich sogar gesehen. In Hamburg haben wir leider verloren, aber wir haben natürlich nicht die volle Truppe letztes Jahr am Start gehabt. Japan ist immer gefährlich. Aber bei einer WM gibt es keine leichte Gruppe. Von daher hoffen wir natürlich, dass alle gesund sind und dass wir die beste Mannschaft am Start haben. Dann glaube ich, dass wir mit Sicherheit die tiefste Mannschaft haben, die wahrscheinlich der Frauenbasketball je hatte im DBB. Und dass sie sich in einen Rausch spielen und Spaß haben hier im Heimatland. Dann schauen wir, ob das Viertelfinale und vielleicht sogar noch mehr geht."

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