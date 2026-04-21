Basketball-WM der Frauen 2026: Auslosung in Berlin heute kostenlos im Joyn-Livestream verfolgen

Gleich live Live in 18 Minuten • Basketball Basketball-WM-Auslosung im Livestream Verfügbar auf Joyn 50 Min Link kopieren Teilen

Die Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft 2026 findet diesen September in Berlin statt. Die Auslosung der Gruppen für die zweite Frauen-WM in Deutschland findet am 21. April im Kraftwerk Berlin statt und läuft kostenlos auf Joyn im Stream.

Die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen gastiert diesen September in Berlin. 16 Nationalmannschaften werden vom 4. bis 13. September 2026 in der Berlin Arena und in der Max-Schmeling-Halle um den Weltmeistertitel kämpfen. Die vier Gruppen der WM werden am 21. April um 17 Uhr im Kraftwerk Berlin ausgelost. NBA: Deutsches Mega-Talent verzichtet wohl auf Millionen-Deal Unter den 16 teilnehmenden Ländern befinden sich unter anderem Frankreich, Australien, China, Belgien und die USA. Darüber hinaus hat Italien sich zum ersten Mal seit 32 Jahren qualifiziert, und auch Ungarn schafft nach 28 Jahren ein Comeback. Die Frauen-WM findet nach 1998 zum zweiten Mal in Deutschland statt.

Wann findet die Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft statt? Die Basketball-WM der Frauen findet vom 4. bis 13. September 2026 in Berlin statt. 16 Nationen werden an zehn Spieltagen in insgesamt 36 Partien gegeneinander antreten. Das gesamte Turnier wird kostenlos auf ProSiebenSat.1 übertragen.

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Basketball-WM in Deutschland: Wann werden die Gruppen der Frauen-WM heute ausgelost? Die Auslosung für die Damen-Basketball-Weltmeisterschaft findet am 21. April in Berlin statt und wird ab 18 Uhr kostenlos auf Joyn gezeigt.

Basketball-WM der Frauen: Die Lostöpfe Lostopf 1: Deutschland, USA, Frankreich, Australien Lostopf 2: China, Belgien, Spanien, Nigeria Lostopf 3: Japan, Puerto Rico, Südkorea, Italien Lostopf 4: Türkei, Tschechien, Mali, Ungarn

Wie wird die Basketball-WM heute ausgelost? Die vier Gruppen mit je vier Teams setzen sich immer aus den Lostöpfen zusammen. Heißt: In jeder Gruppe gibt es je einen Vertreter aus Topf 1,2,3 und 4. Daneben wird noch die Gruppenposition gelost, welche auch Einfluss auf den Spielplan hat. Deutschland ist als Gastgeber als Gruppenkopf der Gruppe A gesetzt. Einschränkungen: In einer Gruppe dürfen ... ... nie mehr als zwei europäische Teams in einer Gruppe landen. ... maximal je ein Team aus Amerika, Afrika und Ozeanien

FIBA Frauen-Basketball-World-Cup 2026: Was ist der Modus des Turniers in Berlin? Die Basketball-WM fängt in der Gruppenphase an. Die 16 Nationalmannschaften werden in die Gruppen A bis D mit jeweils vier Nationen gelost. Die jeweiligen Gruppensieger ziehen dann direkt ins Viertelfinale ein. Die Zweit- und Drittplatzierten jeder Gruppe spielen in einer zusätzlichen Qualifikationsrunde um die restlichen Viertelfinalplätze. Das Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale werden im klassischen K.-o.-Modus ausgetragen.

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Wird die Auslosung der Frauen-Basketball-WM heute im Free-TV übertragen? Nein, die Auslosung wird nicht im Free-TV übertragen. Die Auslosung läuft im kostenlosen Joyn-Livestream.

Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen: Wird das Event heute im Livestream übertragen? Ja, die Auslosung der Basketball-Frauen-WM wird am 21. April ab 18 Uhr kostenlos bei Joyn im Livestream gezeigt.

Frauen-Basketball-Weltmeisterschaft 2026: Welche Länder sind in Berlin mit dabei? Nach den Qualifikationsturnieren in Istanbul, Lyon-Villeurbanne, San Juan und Wuhan sind die 16 Startplätze für die WM vergeben. Die qualifizierten Länder für die Frauen-Basketball-WM sind: Australien Belgien China Tschechien Frankreich Deutschland Ungarn Italien Japan Korea Mali Nigeria Puerto Rico Spanien Türkei USA

Frauen-Basketball-World-Cup: Das ist der Zeitplan der Weltmeisterschaft 4. bis 7. September: Gruppenphase 8. und 9. September: Qualifikationsrunde der Zweit - und Drittplatzierten 10. September: Viertelfinals 11. September: Halbfinals 13. September: Spiel um Platz drei und Finale

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