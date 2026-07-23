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Lebron James über NBA-Karriere: "Bis ich 65 Jahre alt bin"
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
ran NBA Basketball
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Videoclip • 01:19 Min
Was hat Superstar Lebron James vor? Will die NBA-Legende etwa mit Sohn und Enkelkind in der amerikanischen Basketball-Liga spielen? Die neuesten Aussagen lassen dies zumindest vermuten.
Mit 41 Jahren spielt LeBron James nach wie vor auf höchstem Niveau. Nun strebt die Ikone seine 24. NBA-Saison an - alleiniger Rekord.
Bei welchem Team er in der kommenden Spielzeit auflaufen wird, ist allerdings noch unklar. Zu den Los Angeles Lakers wird er nach acht Jahren jedenfalls nicht zurückkehren.
NBA: LeBron James' Wechseloptionen - geht er ausgerechnet zu diesem Außenseiter?
Im "Mind the Game"-Podcast mit NBA-Star Tyrese Haliburton gibt James einen Einblick, wie lange er noch in der besten Basketball-Liga der Welt auflaufen könnte.
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Lebron James: NBA bis ins Rentenalter?
"Wie lange glaubst du, kannst du in der NBA spielen und 10 Punkte pro Spiel machen?" Diese Frage bekam der "King" im Podcast gestellt und offenbarte: "Das könnte ich eine lange Zeit machen. Bestimmt bis ich 65 Jahre alt bin." Eine Aussage, die beim Live-Podcast in New York ein Raunen beim Publikum hervorrief.
Haliburton, Guard der Indiana Pacers zeigte sich erstaunt, widersprach jedoch nicht. Stattdessen schlug er vor, wie James trotz seines hohen Alters weiterhin punkten könne. "Zwei, drei Korbleger pro Halbzeit und dann setzt du dich wieder hin."
Die NBA-Ikone befürwortet dies, entgegnete aber mit einem Seitenhieb in Richtung der Liga. Auf Freiwürfe könnte sich der "King" nicht verlassen, denn er "bekomme sowieso keine Fouls mehr gepfiffen".
Die unglaublichen Zahlen des "GOAT"
Jeder Basketball-Fan hofft LeBron James so lange wie möglich sehen zu dürfen. Er revolutionierte den Sport und tut dies auch im hohen Sportleralter immer noch. Seit 2003 spielt der 41-Jährige in der NBA. Ein Leben ohne NBA-Vertrag kennt LeBron somit nur 18 Jahre.
Für viele ist er der "GOAT", der "Greatest Of All Time". Nicht ohne Grund: Mit unglaublichen 43.440 Punkten ist er mit Abstand der beste Scorer aller Zeiten. Dazu ist er viermaliger NBA-MVP, viermaliger NBA-Champion und viermaliger Finals-MVP. In seinen 23 NBA-Jahren stand die Ikone 21-Mal im All-NBA-Team und wurde 21-Mal NBA-All-Star.
Dabei hielt "The Chosen One" zu Beginn seiner Karriere dem Druck stand, wurde all den Erwartungen gerecht und krönte sich zum "Rookie Of The Year". Hinzu kommen drei Goldmedaillen mit Team USA bei den Olympischen Spielen sowie eine Goldmedaille bei der FIBA Americas Meisterschaft.
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