Jaden Ivey sorgte zuletzt mit homophoben Äußerungen für Aufsehen. Diese haben jetzt Konsequenzen für den NBA-Star.

Die Chicago Bulls haben Guard Jaden Ivey nach homophoben Äußerungen mit sofortiger Wirkung entlassen. Der Klub begründete seine Entscheidung mit dem "mannschaftsschädigenden Verhalten", das Ivey durch seine Kritik an der NBA gezeigt habe.

Der 24-Jährige war erst vor zwei Monaten aus Detroit nach Chicago getradet worden, nur vier Mal lief er für die Bulls auf.

In einem Live-Video bei Instagram hatte Ivey die NBA dafür kritisiert, den "Pride Month" offensiv zu promoten. Den Einsatz der Liga für die LGBTQ-Community nannte er "unrechtmäßig". Auch die katholische Kirche nahm sich Ivey in einem Video vor. Der Katholizismus sei "eine falsche Religion", sagte der Basketballer, "nicht die wahre Lehre von Jesus Christus".

Ivey war 2022 von den Detroit Pistons an fünfter Stelle gedraftet worden und galt als eines der Top-Talente in der NBA. Hartnäckige Knieprobleme bremsten ihn allerdings aus. In der vergangenen Woche setzten ihn die Bulls bis zum Saisonende auf die Verletztenliste, zuletzt hatte er am 11. Februar gespielt.