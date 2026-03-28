LeBron James und sein Sohn Bronny schreiben beim Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets mit einem Zusammenspiel NBA-Geschichte. Überragender Mann auf dem Parkett ist aber wieder mal Luka Doncic.

LeBron James zieht zwei Gegenspieler auf sich und sieht, wie frei sein Sohn steht. Ein Pass, Bronny James täuscht an, versenkt den Dreier – und beide schreiben damit Geschichte. Der mittlerweile 41 Jahre alte Basketball-Superstar gab beim 116:99 der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets als erster Vater der NBA-Geschichte seinem Sprössling einen direkten Assist.

"Das war definitiv ein cooler Moment für uns und auch für die Familie", sagte LeBron James mit Blick auf das Zuspiel im zweiten Viertel: "Ich nehme das nicht als selbstverständlich hin, sondern genieße einfach den Moment."

Seit der vergangenen Saison spielt Bronny, eigentlich LeBron Raymone James Jr., bei den Lakers und bildet mit LeBron Sr. das erste aktive Vater-Sohn-Duo der Liga. Noch ist der 21-Jährige meist Ergänzungsspieler oder spielt in der G-League, der Ausbildungsliga der NBA.