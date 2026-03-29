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NBA - Zu viele technische Fouls: Kurze Sperre für Luka Doncic
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
Kurze Zwangspause für Luka Doncic: Der Star der Los Angeles Lakers ist von der Basketball-Profiliga NBA für ein Spiel suspendiert worden, weil er sein 16. technisches Foul in der laufenden Saison begangen hatte.
Eine solche Sperre ist in den Regeln festgeschrieben, sobald ein Spieler oder Trainer 16 technische Fouls begeht.
Doncic drohen fortan weitere Sperren: Der Slowene würde für je zwei weitere technische Fouls, die er im restlichen Saisonverlauf erhält, ein weiteres Spiel aussetzen müssen. Er wird beim Heimspiel gegen die Washington Wizards (Dienstag, 4.00 Uhr MESZ) nun zusehen.
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