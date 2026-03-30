Die Orlando Magic kassieren in der NBA eine krachende Niederlage in Kanada. Weitaus besser läuft es für Titelverteidiger Oklahoma City Thunder.

Orlando Magic hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erneut einen schweren Dämpfer erlitten. Dem Sieg über die Sacramento Kings, mit dem das Team aus Florida eine Serie von sechs Niederlagen in Serie beendet hatte, folgte ein deutliches 87:139 bei den Toronto Raptors. Die direkte Qualifikation für die Playoffs gerät damit außer Reichweite.

Im ersten Viertel hatte Orlando zunächst 18:11 in Führung gelegen, brach dann aber völlig ein. Tristan da Silva gelangen in 25 Minuten Spielzeit zwölf Punkte, Moritz Wagner kam in zwölf Minuten Spielzeit auf sieben Punkte und vier Rebounds. Mit 39 Siegen und 35 Niederlagen haben die Magic aber zumindest die Teilnahme an den Playins längst sicher.

Isiah Hartenstein weist mit den Oklahoma City Thunder weiter die beste Bilanz in der NBA auf. Mit dem 111:100 gegen die New York Knicks gelang dem NBA-Champion der 14. Sieg in den vergangenen 15 Spielen und der 59. insgesamt. Hartenstein kam in 24 Minuten auf sechs Punkte und 13 Rebounds, bester Werfer der Thunder war MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 30 Punkten, davon gelangen dem Kanadier allein zehn im letzten Viertel.