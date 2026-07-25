NBA - Donald Trump beleidigt LeBron James: "Vielleicht ein Rassist"

Netz rastet nach James-Deal aus: "Sixers-Fans werden für ihn durchs Feuer gehen"

US-Präsident Donald Trump hat NBA-Superstar LeBron James im Zuge von dessen Wechsel zu den Philadelphia 76ers offen beleidigt.

Donald Trump hat sich im Oval Office überraschend deutlich zu LeBron James geäußert und dabei zu einer klaren Beleidigung ausgeholt.

Auf die Frage eines Reporters, wen er im ewigen Duell zwischen James und Michael Jordan als besseren Basketballer sehe, ließ der US-Präsident keinen Zweifel an seiner Sympathie für die Bulls-Legende.

Trump schwärmte zunächst von Jordan als persönlichem Freund, mit dem er regelmäßig Golf spiele. Bei James wurde der Präsident dagegen ausfällig: Der viermalige NBA-Champion und Rekord-Topscorer der Liga sei "vielleicht ein Rassist", so Trump. Eine Unterstellung ohne jede Begründung oder Beleg.

Vielleicht möge James ihn aber auch einfach nicht, schob der Präsident hinterher. Er selbst möge jedenfalls nur Menschen, die ihn mögen würden. Deshalb falle seine Wahl klar auf Jordan.