NBA: LeBron James unterschreibt bei den Philadelphia 76ers - "Meine letzte Entscheidung"

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NBA-Superstar LeBron James setzt seine Karriere bei den Philadelphia 76ers fort. Er erklärt auch seine Gründe, zum Team um Joel Embiid zu wechseln.

Für NBA-Superstar LeBron James geht es wohl demnächst bei den Philadelphia 76ers weiter. Wie James' Berater Rich Paul laut "ESPN"-Insider Shams Charania bestätigte, soll der 41-Jährige demnächst bei den 76ers einen Zweijahresvertrag über acht Millionen US-Dollar mit Spieleroption unterzeichnen. NBA: Secondhand-Fund! Aufwärmjacke-Jacke von Legende für 89.000 Dollar versteigert Nun hofft James, mit den 76ers unter anderem an der Seite von Joel Embiid noch einen fünften Titel in der NBA gewinnen zu können.

James bestätigt Wechsel in den sozialen Medien Kurz nach dem Aufkommen der Meldungen über den Wechsel meldete sich James selbst in den sozialen Medien zu Wort und bestätigte sein bevorstehendes Engagement in Philadelphia. "Ich dachte, mit dem Saisonende wäre Schluss. Ich war noch nicht bereit, es offiziell zu machen, und wusste, dass ich Zeit brauchte, um mich endgültig zu entscheiden, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich mein letztes Spiel bestritten hatte. Auf der letzten Pressekonferenz war ich ehrlich, als ich sagte, ich müsse in mich gehen und entscheiden, ob ich das Spiel noch immer liebe", schrieb James auf "X". "Ich liebe es immer noch wirklich sehr und habe noch so viel mehr zu geben. Die letzten Wochen waren etwas ganz Besonderes. Ich hatte noch nie die Gelegenheit, völlig ratlos zu sein und mir Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Ich habe unglaubliche Monate mit all meinen Lieben verbracht und versucht, das alles zu verstehen", fuhr er in seinem Statement fort.

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"Ich glaube fest daran": NBA-Titel mit den 76ers als großes Ziel "Das ist meine letzte Entscheidung. Es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir nicht um meine Familie. Wofür spiele ich eigentlich noch? Ich bin weiterhin bereit, Opfer zu bringen. Ich will weiterhin arbeiten. Ich will weiterhin hart kämpfen. Ich will weiterhin antreten, gewinnen und die Chance haben, eine weitere Meisterschaft zu gewinnen", hieß es weiter im Tweet des NBA-Superstars. LeBron James über NBA-Karriere: "Bis ich 65 Jahre alt bin" Für ihn ist das Ziel mit den 76ers klar: "Ich glaube fest daran, dass ich die Philadelphia 76ers zu einem Meisterschaftsteam machen kann, und freue mich riesig darauf, neue Fans zu begeistern und diese unglaubliche Reise ein letztes Mal zu beginnen. Danke, Los Angeles. Miami werde ich immer lieben und Nordost-Ohio bleibt meine Heimat!" Damit spielte er auf seine bisherigen Stationen sowie seine Heimat Akron nahe Cleveland an.

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Beendet LeBron das lange Warten der 76ers auf den NBA-Titel? Philadelphia wartet seit 43 Jahren auf den Titelgewinn in der NBA. Für den 2,06-Meter-Hünen James sind die 76ers das vierten Team, für das er in der NBA auflaufen wird. Er geht bereits in seine 24. Saison in der US-Basketball-Liga. Während seiner Zeit in Cleveland hat er auch schon mitgeholfen, die Titel-Durststrecke der Cavaliers 2016 nach 52 Jahren des Wartens zu beenden. James spielte in der NBA bereits zwei Mal für die Cleveland Cavaliers, für die Miami Heat und zuletzt für die Los Angeles Lakers. Zuletzt war auch über eine Rückkehr nach Cleveland oder nach Miami spekuliert worden. Auch interessant: Bam Adebayo attackiert Ex-Teamkollegen Tyler Herro

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