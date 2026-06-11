:newstime Trump kassiert beim NBA-Finale Buhrufe Videoclip • 01:44 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Historisches Comeback und drei Matchbälle: Die New York Knicks haben in einem verrückten vierten Spiel der NBA Finals den dritten Sieg eingefahren und stehen kurz vor dem Titelgewinn. Im ikonischen Madison Square Garden legten die Knicks das größte Comeback der Finalgeschichte hin, holten einen 29-Punkte-Rückstand auf und gewannen gegen die San Antonio Spurs um Superstar Victor Wembanyama mit 107:106. Durch das 3:1 in der Best-of-seven-Serie fehlt nur ein Sieg zum ersten Titelgewinn seit 1973.

Drama pur im Madison Square Garden! Die New York Knicks drehen einen zwischenzeitlichen 29-Punkte-Rückstand kurz vor Schluss und gehen in der Final-Serie mit 3:1 gegen die San Antonio Spurs in Führung. Schon nach zwei Vierteln lagen die Knicks dabei mit 27 Zählern zurück - das dritthöchste Halbzeit-Defizit der Finalgeschichte. Doch die starken Jalen Brunson (36 Punkte) und OG Anunoby (33) führten New York vor einer tobenden Kulisse zurück ins Spiel, Anunoby traf 1,2 Sekunden vor Ende per Tip-in zum Sieg. Am Samstag (2.30 Uhr MESZ im Liveticker) steht in San Antonio das erste Matchball-Spiel an.

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