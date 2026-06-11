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NBA-Finals: New York Knicks nach historischem Comeback kurz vor Titelgewinn
Veröffentlicht:von SID
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Historisches Comeback und drei Matchbälle: Die New York Knicks haben in einem verrückten vierten Spiel der NBA Finals den dritten Sieg eingefahren und stehen kurz vor dem Titelgewinn. Im ikonischen Madison Square Garden legten die Knicks das größte Comeback der Finalgeschichte hin, holten einen 29-Punkte-Rückstand auf und gewannen gegen die San Antonio Spurs um Superstar Victor Wembanyama mit 107:106. Durch das 3:1 in der Best-of-seven-Serie fehlt nur ein Sieg zum ersten Titelgewinn seit 1973.
Drama pur im Madison Square Garden! Die New York Knicks drehen einen zwischenzeitlichen 29-Punkte-Rückstand kurz vor Schluss und gehen in der Final-Serie mit 3:1 gegen die San Antonio Spurs in Führung.
Schon nach zwei Vierteln lagen die Knicks dabei mit 27 Zählern zurück - das dritthöchste Halbzeit-Defizit der Finalgeschichte. Doch die starken Jalen Brunson (36 Punkte) und OG Anunoby (33) führten New York vor einer tobenden Kulisse zurück ins Spiel, Anunoby traf 1,2 Sekunden vor Ende per Tip-in zum Sieg. Am Samstag (2.30 Uhr MESZ im Liveticker) steht in San Antonio das erste Matchball-Spiel an.
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Victor Wembanyama verfehlt wichtige Würfe in der Schlussphase
Im Big Apple trat die Mannschaft von Fixpunkt Wembanyama zunächst an beiden Enden des Spielfelds stark auf, traf schon im ersten Drittel die Dreier stabil und zog historisch davon. Beim Halbzeitstand von 76:49 schien die Partie bereits entschieden zu sein. Auch der einzige deutsche Spieler griff früh erstmals ein.
Knicks-Center Ariel Hukporti, der als insgesamt erst sechster Deutscher im Endspiel um die Larry O'Brien Trophy spielt, sammelte die ersten Final-Minuten seiner Karriere. In 3:27 Minuten blieb der Big Man aus Stralsund, der nach Dirk Nowitzki (2011) und Isaiah Hartenstein (2025) zum dritten deutschen NBA-Champion werden könnte, aber ohne Zähler.
Starspieler Wembanyama zeigte bei den Spurs, die erstmals seit dem Titelgewinn 2014 im NBA-Endspiel stehen, alles in allem eine gute, aber weniger dominante Vorstellung als beim ersten Sieg zwei Tage zuvor: Mit 24 Punkten, 13 Rebounds und drei Blocks legte er gute Statistiken hin, vergab aber in der engen Schlussphase zwei wichtige Freiwürfe. Kurz darauf gingen die Knicks erstmals in der Partie in Führung - und holten sich diese kurz vor der Schlusssirene zurück.
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