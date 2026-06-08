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NBA-Finals: Wegen Trump - Watchparty am Madison Square Garden abgesagt
Veröffentlicht:von SID
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In den NBA-Finals stehen die New York Knicks vor ihrem ersten Titel seit 1973. Das will sich auch Präsident Donald Trump nicht entgehen lassen und besucht daher das dritte Spiel. Durch seinen Besuch wird nun aber die geplante Watchparty vor dem Madison Square Garden abgesagt.
Wegen des angekündigten Besuchs von US-Präsident Donald Trump beim dritten NBA-Finale zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs ist die Watchparty vor dem Madison Square Garden abgesagt worden.
Das gab das New York Police Department bekannt. Das Spiel findet in der Nacht von Montag auf Dienstagstatt.
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NBA-Finals: New York Knicks vor erstem Titel seit 1973
"Diese Maßnahme ist in enger Abstimmung mit dem Secret Service aufgrund des Besuchs des Präsidenten erfolgt", hieß es in der NYPD-Mitteilung: "Wir gehen davon aus, dass die Watchparty am Madison Square Garden bei Spiel 4 wieder stattfinden wird."
Die Knicks jagen ihren ersten Titel in der Basketball-Profiliga seit 1973 und führen in der Best-of-seven-Serie 2:0. Im besten Fall könnte sich das Team um Jalen Brunson am Mittwoch (Ortszeit) zum Champion krönen.
Trump hatte zuletzt die Einladung des Knicks-Eigentümers James Dolan zu Spiel angenommen. Seine Anwesenheit sorgt für verstärkte Sicherheitsvorkehrungen in und um die Spielstätte in Midtown Manhattan. Beim Public Viewing rund um zu Spiel 2 waren am Freitag mehr als zwei Dutzend Fans festgenommen worden.
Die Knicks stehen zum ersten Mal seit 1999 wieder im Finale – damals hatte Trump Plätze direkt am Spielfeldrand.
Auch interessant: NBA Finals - Dicker Bock von Wembanyama: New York Knicks mit nächstem Sieg gegen die San Antonio Spurs
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