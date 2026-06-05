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NBA Finals: US-Präsident Donald Trump besucht Heimspiel der New York Knicks
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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Videoclip • 01:18 Min
US-Präsident Donald Trump wurde von den New York Knicks zu der Finalserie eingeladen und wird mindestens ein Heimspiel besuchen
Donald Trump wird mindestens ein Spiel der NBA-Finals im Madison Square Garden besuchen
Der Präsident drr USA erklärte am Donnerstag, dass er eine Einladung des Besitzers der New York Knicks, James Dolan, angenommen habe. "Die Antwort ist ja", sagte Trump. "Dolan hat mich eingeladen, und ich werde hingehen. Ich werde dort sein. Es könnte am Montag sein. Vielleicht gehe ich sogar zu beiden Spielen (Spiel 3 und Spiel 4)."
Die Knicks, die erstmals seit 1999 wieder in den NBA Finals stehen, führen die Serie gegen die San Antonio Spurs mit 1-0 an. "Die Knicks finden immer einen Weg, es zu schaffen", freut sich Trump. "Sie sind wirklich großartig, ein großartiges Team. Ich freue mich für Jim (Dolan), denn Jim hat hart dafür gearbeitet, eine solche Mannschaft aufzubauen."
NBA heißt US-Präsident Trump willkommen
NBA-Kommissar Adam Silver erklärte am Donnerstag, Trump sei bei Spiel 3 am Montag "willkommen. Präsident Trump ist in jeder Hinsicht ein New Yorker. Ich freue mich, dass ein weiterer New Yorker an der Begeisterung und Freude rund um dieses Knicks-Team teilhaben möchte."
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Silver wies darauf hin, dass Trumps Besuch der erste eines amtierenden US-Präsidenten bei einem NBA-Finalspiel während seiner Amtszeit als Commissioner seit 2014 sein werde.
Die NBA wird aufgrund von Trumps Anwesenheit zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
"Natürlich sollte es zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen geben, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten ein Spiel besucht", sagte Silver. "Aber ich denke, die Fans haben dafür Verständnis. Sie erkennen, dass dies die Bedeutung und Größe des Ereignisses noch weiter unterstreicht."
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