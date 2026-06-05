NBA Finals: US-Präsident Donald Trump besucht Heimspiel der New York Knicks

ran Mehr Sport Basketball-WM: Auf diese Teams trifft Deutschland Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

US-Präsident Donald Trump wurde von den New York Knicks zu der Finalserie eingeladen und wird mindestens ein Heimspiel besuchen

Die Knicks, die erstmals seit 1999 wieder in den NBA Finals stehen, führen die Serie gegen die San Antonio Spurs mit 1-0 an. "Die Knicks finden immer einen Weg, es zu schaffen", freut sich Trump. "Sie sind wirklich großartig, ein großartiges Team. Ich freue mich für Jim (Dolan), denn Jim hat hart dafür gearbeitet, eine solche Mannschaft aufzubauen."

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DC: President Trump Announces $700 million Beautiful, Clean Coal Investment U.S. President Donald Trump makes an announcement on Beautiful, Clean Coal in the Oval Office at the White House on June 4, 2026 in Washington, D.C. Trump is announcing a plan to invest $700 million for coal plants and energy infrastructure using the Defense Production Act. (Photo by Samuel Corum Pool ABACAPRESS.COM) Washington DC United States PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: xPool ABACAx Bild: ABACAPRESS

NBA heißt US-Präsident Trump willkommen NBA-Kommissar Adam Silver erklärte am Donnerstag, Trump sei bei Spiel 3 am Montag "willkommen. Präsident Trump ist in jeder Hinsicht ein New Yorker. Ich freue mich, dass ein weiterer New Yorker an der Begeisterung und Freude rund um dieses Knicks-Team teilhaben möchte."

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Silver wies darauf hin, dass Trumps Besuch der erste eines amtierenden US-Präsidenten bei einem NBA-Finalspiel während seiner Amtszeit als Commissioner seit 2014 sein werde.

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