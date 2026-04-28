NBA-Glücksspielskandal: Wettbetrug und illegale Pokerrunden! Erstes Geständnis von Ex-Spieler

ran Mehr Sport Las Vegas veröffentlicht Pläne für gigantische NBA-Arena Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Im NBA-Glücksspielskandal gab es das erste Geständnis eines Angeklagten.

Im spektakulären Glücksspielskandal der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA um Wettbetrug und illegale Pokerrunden hat erstmals ein Angeklagter gestanden. Der frühere NBA-Profi und spätere Assistenztrainer Damon Jones bekannte sich am Dienstag vor einem Bundesgericht in Brooklyn in zwei Anhörungen schuldig, Insiderkenntnisse zum Nachteil von Sportwettenanbietern genutzt und persönliche Kontakte zur Besetzung von manipulierten Poker-Veranstaltungen genutzt zu haben. Das Urteil gegen den 49-Jährigen, der zunächst alle Vorwürfe bestritten hatte, wird für Januar kommenden Jahres erwartet. "Wie seine Schuldbekenntnisse zeigen, hat Damon Jones seinen Ruhm und seine Verbindungen zum Profibasketball in eine vielschichtige kriminelle Wettoperation verwandelt", erklärte US-Staatsanwalt Joseph Nocella nach Anhörungsende. Die Höchststrafe für Wettbetrug liegt bei 27 Monaten Haft, wegen der mafiösen Poker-Machenschaften drohen Jones bis zu sechseinhalb Jahre Gefängnis. Aufgrund seiner Geständnisse darf Jones jedoch auf ein milderes Strafmaß hoffen.

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