Im Kampf um die nächste Runde in den NBA-Playoffs vergeben die Los Angeles Lakers gegen Houston ihren ersten Matchball.

Die Los Angeles Lakers haben ihren ersten Matchball in den Playoffs der NBA vergeben. In Spiel vier der Best-of-Seven-Serie bei den Houston Rockets setzte es eine klare 96:115-Niederlage. Damit führen die Lakers in dem Duell "nur" noch mit 3:1.

Amen Thompson (23 Punkte) und Tari Eason (20) waren die besten Werfer für Houston. Lakers-Altstar LeBron James kam auf zehn Zähler.

Wieder angeführt von Superstar Victor Wembanyama kamen die San Antonio Spurs mit dem 114:93 bei den Portland Trail Blazers zu ihrem dritten Sieg, auch in dieser Serie steht es nun 3:1.