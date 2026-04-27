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NBA-Playoffs: Los Angeles Lakers vergeben ersten Matchball
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:35 Min
Im Kampf um die nächste Runde in den NBA-Playoffs vergeben die Los Angeles Lakers gegen Houston ihren ersten Matchball.
Die Los Angeles Lakers haben ihren ersten Matchball in den Playoffs der NBA vergeben. In Spiel vier der Best-of-Seven-Serie bei den Houston Rockets setzte es eine klare 96:115-Niederlage. Damit führen die Lakers in dem Duell "nur" noch mit 3:1.
Amen Thompson (23 Punkte) und Tari Eason (20) waren die besten Werfer für Houston. Lakers-Altstar LeBron James kam auf zehn Zähler.
Wieder angeführt von Superstar Victor Wembanyama kamen die San Antonio Spurs mit dem 114:93 bei den Portland Trail Blazers zu ihrem dritten Sieg, auch in dieser Serie steht es nun 3:1.
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Der französische Ausnahmespieler Wembanyama, der zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt hatte, kam als zweitbester Werfer seines Teams auf 27 Punkte und elf Rebounds. De'Aaron Fox sammelte einen Zähler mehr.
Ebenfalls mit 3:1 liegen die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers vorne. Rekordmeister Boston setzte sich in Spiel vier in der Nacht auf Montag auswärts mit 128:96 durch. Bester Werfer für die Celtics war Payton Pritchard mit 32 Punkten.
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