Basketball
NBA-Playoffs: Dennis Schröder kassiert mit Cleveland den Ausgleich
Veröffentlicht:von SID
ran Mehr Sport
Las Vegas veröffentlicht Pläne für gigantische NBA-Arena
Videoclip • 01:12 Min
Der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in den NBA-Playoffs den Matchball verpasst.
Ausgleich statt Matchball: Dennis Schröder hat sich mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der NBA in noch größere Schwierigkeiten gebracht.
Das Team um den deutschen Basketballstar verlor auch das zweite Achtelfinal-Auswärtsspiel bei den Toronto Raptors und kassierte in der Best-of-seven-Serie durch eine 89:93-Niederlage das 2:2.
Am Mittwoch haben die Cavs zu Hause die nächste Chance, sich Matchbälle zu erspielen.
Große Probleme in der Offense
Beide Teams hatten in der Offense große Probleme, die Punkteausbeute war gering. Nationalmannschaftskapitän Schröder, der in Spiel drei (104:126) nur fünf Minuten Einsatzzeit erhalten hatte, durfte diesmal wieder länger gegen sein früheres Team ran und kam auf acht Punkte, die er allerdings allesamt in der ersten Halbzeit erzielte. In der heißen Schlussphase saß Schröder draußen, Topscorer für Cleveland war Donovan Mitchell (20).
In der Scotiabank Arena konnte sich in den 48 Minuten kein Team zweistellig absetzen, Cleveland traf lausig von der Dreierlinie. Ein 82:87 drehten die Raptors in der Schlussphase schnell in ein 88:87, Scottie Barnes machte erst 3,8 Sekunden vor Schluss an der Freiwurflinie alles klar.
Mehr NBA-News
Basketball
NBA-Playoffs live - alle Informationen zu Spielplan, Terminen und TV-Übertragung
Basketball
Wagner und Orlando gegen Favoriten wieder in Führung
NBA
Orlando vs. Detroit: Kein normales 1-8-Matchup
NBA
NBA-Playoffs: Cavs und Schröder verlieren Spiel drei gegen Raptors
NBA
Deutscher NBA-Star außen vor: "Total frustriert"
NBA
NBA-Playoffs: Magic kassieren Ausgleich