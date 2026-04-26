Der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in den NBA-Playoffs den Matchball verpasst.

Ausgleich statt Matchball: Dennis Schröder hat sich mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der NBA in noch größere Schwierigkeiten gebracht.

Das Team um den deutschen Basketballstar verlor auch das zweite Achtelfinal-Auswärtsspiel bei den Toronto Raptors und kassierte in der Best-of-seven-Serie durch eine 89:93-Niederlage das 2:2.

Am Mittwoch haben die Cavs zu Hause die nächste Chance, sich Matchbälle zu erspielen.