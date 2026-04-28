NBA-Playoffs: Wieder Sorgen um Franz Wagner - Orlando Magic vor Sensation

Die Magic sind nach dem Heimsieg gegen die Pistons noch einen Erfolg davon entfernt, als Nummer 8 die Nummer 1 in den Playoffs auszuschalten. Das ist bislang nur ganz wenigen Teams gelungen. Franz Wagner muss im dritten Viertel vom Feld.

Franz Wagner steht mit den Orlando Magic in den NBA-Playoffs kurz vor einer faustdicken Überraschung. Die Basketball-Franchise aus Florida gewann in eigener Halle 94:88 gegen die Detroit Pistons, in der Best-of-seven-Serie führen die Magic damit 3:1.

Sollte Orlando noch eine Partie für sich entscheiden und somit die Serie gewinnen, wäre das Team aus Florida erst die siebte Mannschaft in der Geschichte der NBA, die als Nummer 8 gesetztes Team die Nummer 1 aus den Playoffs wirft.

Weil Wagner im dritten Viertel mit Wadenproblemen das Feld verließ, gab es allerdings auch Sorgen. Orlando-Coach Jamahl Mosley gab nach dem Spiel zwar vorsichtig Entwarnung, doch Wagners Einsatz in Spiel fünf ist zumindest fraglich. Der Welt- und Europameister hatte schon während der Saison wegen Schmerzen im linken Knöchel mehrere Begegnungen verpasst.