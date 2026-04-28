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NBA-Playoffs: Wieder Sorgen um Franz Wagner - Orlando Magic vor Sensation
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:35 Min
Die Magic sind nach dem Heimsieg gegen die Pistons noch einen Erfolg davon entfernt, als Nummer 8 die Nummer 1 in den Playoffs auszuschalten. Das ist bislang nur ganz wenigen Teams gelungen. Franz Wagner muss im dritten Viertel vom Feld.
Franz Wagner steht mit den Orlando Magic in den NBA-Playoffs kurz vor einer faustdicken Überraschung. Die Basketball-Franchise aus Florida gewann in eigener Halle 94:88 gegen die Detroit Pistons, in der Best-of-seven-Serie führen die Magic damit 3:1.
Sollte Orlando noch eine Partie für sich entscheiden und somit die Serie gewinnen, wäre das Team aus Florida erst die siebte Mannschaft in der Geschichte der NBA, die als Nummer 8 gesetztes Team die Nummer 1 aus den Playoffs wirft.
Weil Wagner im dritten Viertel mit Wadenproblemen das Feld verließ, gab es allerdings auch Sorgen. Orlando-Coach Jamahl Mosley gab nach dem Spiel zwar vorsichtig Entwarnung, doch Wagners Einsatz in Spiel fünf ist zumindest fraglich. Der Welt- und Europameister hatte schon während der Saison wegen Schmerzen im linken Knöchel mehrere Begegnungen verpasst.
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Orlando muss nach Wagners Aus noch zittern
Gegen Detroit, Hauptrundensieger der Eastern Conference, zeigte er bis zu seiner Verletzung mit 19 Punkten eine starke Leistung. Mehr Zähler verbuchte nur Desmond Bane (22). Ohne Wagner musste Orlando noch einmal zittern. Bei seinem Ausscheiden führten die Gastgeber 70:65, fünf Minuten vor Schluss stand es plötzlich 85:85. Ein 9:1-Lauf entschied schließlich die Partie.
Die Magic brauchen somit nur noch einen Sieg, um erstmals seit der Saison 2009/2010 eine Playoff-Serie zu gewinnen. Moritz Wagner kam erneut nicht zum Einsatz, Tristan da Silva erzielte in vier Minuten zwei Punkte.
Spiel fünf findet in der Nacht auf Donnerstag (01.00 Uhr MESZ) in Detroit statt.
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