Nach turbulenten Monaten haben die Dallas Mavericks eine neue sportliche Führung gefunden. Masai Ujiri tritt in die Fußstapfen der im November 2025 entlassenen Streitfigur Nico Harrison.

Ujiri werde "alle Aspekte des Basketballbetriebs der Mavericks leiten, darunter den Kaderbau, das Spielerpersonal und das Scouting", hieß es in einer Mitteilung. Er sei "einer der großen Basketball-Führungskräfte dieser Generation, und seine Verpflichtung für unsere Franchise ist ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung unserer Ziele", sagte Teambesitzer Patrick Dumont.

Mavericks wollen Siegermentalität zurück

Bislang blickt Ujiri auf eine erfolgreiche Karriere als NBA-Funktionär zurück: 2010 wurde er der erste aus Afrika stammende General Manager der NBA-Geschichte, als er den Posten bei den Denver Nuggets übernahm. Für seine Arbeit erhielt er 2013 die Auszeichnung als "Verantwortlicher des Jahres". 2019 führte er die Toronto Raptors zu ihrem ersten NBA-Titel der Franchisegeschichte. Er ist zudem Mitbesitzer der neuen Frauen-Mannschaft Toronto Tempo aus der WNBA.

Bei den Mavericks soll er nach zwei turbulenten Jahren eine Siegermentalität mit Super-Rookie Cooper Flag im Mittelpunkt aufbauen. Im November hatte die Franchise aus dem US-Bundesstaat Texas Harrison als General Manager entlassen. Dieser hatte neun Monate zuvor Superstar Luka Doncic in einem Tausch zu den Los Angeles Lakers abgegeben, der als "schlechtester Deal der NBA-Geschichte" diskutiert wird.

Um Flag und den aktuell verletzten Routinier Kyrie Irving soll Ujiri nun ein konkurrenzfähiges Team beim NBA-Champion von 2011 aufbauen. Es sei ihm "eine Ehre, zu den Dallas Mavericks zu kommen und diese Position in einer für den Verein so wichtigen Zeit zu übernehmen", sagte der neue starke Mann in der Mitteilung.

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