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NBA: Orlando Magic entlassen Head Coach Jamahl Mosley nach enttäuschender Saison
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:35 Min
Umbruch im Team der Europameister: Nach einer enttäuschenden Saison entlassen die Orlando Magic nach knapp fünf Jahren Cheftrainer Jamahl Mosley.
Die Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva müssen sich bei den Orlando Magic in der kommenden Saison auf einen neuen Trainer einstellen. Wie die NBA-Franchise am Montag bekanntgab, wurde Coach Jamahl Mosley nach dem Ende einer insgesamt enttäuschenden Saison entlassen.
Das Team aus Orlando war mit großen Ambitionen in die Spielzeit gestartet. Auch aufgrund von Verletzungen kamen die Magic aber nie richtig in Fahrt. In den Playoffs lief es gegen die Detroit Pistons dann zunächst gut - nach der Wadenverletzung von Franz Wagner, der anschließend nicht mehr zum Einsatz kam, gab die Mannschaft aber noch einen 3:1-Vorsprung in der Serie gegen den Hauptrundenersten der Eastern Conference aus der Hand.
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NBA: Mosley verlängerte 2024 langristig bei Magic
Mosley hatte die Mannschaft im Juli 2021 übernommen, erst 2024 war sein Vertrag um weitere vier Jahre verlängert worden. Zuletzt sah sich der Coach allerdings schärferer Kritik ausgesetzt. "Es war eine absolut unglaubliche Reise mit diesen Jungs", sagte Mosley im Anschluss an die entscheidende Niederlage im siebten Spiel gegen Detroit.
"Wir sind Jamahl dankbar für alles, was er für die Orlando Magic geleistet hat", erklärte Basketball-Boss Jeff Weltman. "Auch wenn dies eine schwierige Entscheidung war, sind wir aber der Meinung, dass es Zeit für eine neue Stimme und eine frische Perspektive ist."
Franz Wagner besitzt nach einer auch persönlich komplizierten Saison voller Verletzungspech noch einen Vertrag bis 2030 mit Orlando und dürfte auch über den Sommer hinaus in Florida spielen, die Zukunft seines Bruders Moritz ist hingegen ungewiss. Der Vertrag des 29 Jahre alten Berliners, der in den Playoffs nur eine kleine Rolle spielte, läuft im Sommer aus.
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