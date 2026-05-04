ran NBA Basketball NBA-Star im Liebes-Zoff: Rap-Queen erhebt schwere Vorwürfe Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Umbruch im Team der Europameister: Nach einer enttäuschenden Saison entlassen die Orlando Magic nach knapp fünf Jahren Cheftrainer Jamahl Mosley.

Die Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva müssen sich bei den Orlando Magic in der kommenden Saison auf einen neuen Trainer einstellen. Wie die NBA-Franchise am Montag bekanntgab, wurde Coach Jamahl Mosley nach dem Ende einer insgesamt enttäuschenden Saison entlassen. NBA: Dennis Schröder nach Krimi mit Cleveland Cavaliers weiter Das Team aus Orlando war mit großen Ambitionen in die Spielzeit gestartet. Auch aufgrund von Verletzungen kamen die Magic aber nie richtig in Fahrt. In den Playoffs lief es gegen die Detroit Pistons dann zunächst gut - nach der Wadenverletzung von Franz Wagner, der anschließend nicht mehr zum Einsatz kam, gab die Mannschaft aber noch einen 3:1-Vorsprung in der Serie gegen den Hauptrundenersten der Eastern Conference aus der Hand.

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