ran NBA Basketball NBA-Star im Liebes-Zoff: Rap-Queen erhebt schwere Vorwürfe Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers die Nerven behalten und die zweite Runde der NBA-Playoffs erreicht. Die Cavs gewannen das alles entscheidende siebte Spiel gegen die Toronto Raptors 114:102. Für Orlando Magic war ohne den verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner dagegen Endstation.

Gleich vier deutsche NBA-Stars bestritten am Sonntagabend ein Game 7 in den NBA-Playoffs, einer hat das Entscheidungsspiel überstanden: Dennis Schröder zieht mit den Cleveland Cavaliers dank eines 114:102-Erfolgs gegen die Toronto Raptors in die nächste Runde ein. Für die Orlando Magic rund um die Wagner-Brüder sowie Tristan da Silva war trotz einer 3:1-Führung am Sonntag der Titeltraum beendet. Schröder spielte erneut keine große Rolle und kam in gut 13 Minuten nur auf zwei Punkte, der 32-Jährige traf nur einen seiner sieben Würfe aus dem Feld. Jarrett Allen und Donovan Mitchell waren mit jeweils 22 Punkten die besten Werfer bei Cleveland. Zur Pause stand es noch 49:49, dann machte sich der Heimvorteil bemerkbar: In allen sieben Spielen der Serie setzte sich das gastgebende Team durch. Nächster Gegner sind die Detroit Pistons, die gegen Orlando Magic ebenfalls sieben Spiele benötigten.

Kommende Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 13:45 Uhr • Snooker Snooker-WM: Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 13:45 Uhr • Snooker Snooker-WM: Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Orlando Magic ohne Franz Wagner Beim bitteren Orlando-Aus musste Wagner erneut passen, am Ende hieß es 94:116 aus Sicht der Franchise aus Florida. Nach der Verletzung des Deutschen verlor Orlando damit alle drei Partien, nach einer 3:1-Führung ging die Best-of-seven-Serie noch mit 3:4 verloren. Orlando brach wie schon in Spiel sechs, als das Team von Trainer Jamahl Mosley eine 24-Punkte-Führung und das Weiterkommen noch aus der Hand gab, nach einem guten Start ein. Im dritten Viertel zog Detroit davon, die Magic kamen nicht mehr zurück. Auch der starke Alleinunterhalter Paolo Banchero (38 Punkte) konnte das Aus nicht verhindern.

Detroit Pistons drehen 1:3-Rückstand Bei den Pistons, bestes Team der Hauptrunde der Eastern Conference, überzeugten vor allem Cade Cunningham (32) und Tobias Harris (30). Bei Orlando kam Moritz Wagner, der erstmals seit Spiel zwei der Serie wieder eingesetzt wurde, auf fünf Zähler, Tristan da Silva blieb ohne Punkte. Das Fehlen von Franz Wagner machte sich nicht nur in der Offensive bemerkbar. Sein Gegenspieler Cade Cunningham drehte nach der Verletzung des Berliners mit über 30 Punkten im Schnitt auf. Nach Spiel vier musste Wagner mit einer Wadenzerrung aussetzen.

- Anzeige -