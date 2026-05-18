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NBA - Oklahoma City Thunder: Shai Gilgeous-Alexander erneut der MVP
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:35 Min
In der NBA ist Shai Gilgeous-Alexander von Oklahoma City Thunder erneut zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt worden.
Basketballstar Shai Gilgeous-Alexander ist wie im Vorjahr zum wertvollsten Spieler (MVP) der NBA gewählt worden.
Der Starspieler von Meister Oklahoma City Thunder ist der fünfte aktive und 14. Profi insgesamt, der die Trophäe mindestens zweimal nacheinander erhält. "SGA" setzte sich bei der Vergabe der Michael Jordan Trophy gegen Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) und Nikola Jokic (Denver Nuggets) durch.
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Jokic gehört neben Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors) und LeBron James (Los Angeles Lakers) zu den noch Aktiven, die die Auszeichnung zweimal in Folge bekamen.
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Gilgeous-Alexander triumphierte 2025 vor Jokic und Antetokounmpo
Die neun ehemaligen Stars in diesem Kreis sind Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain und Bill Russell.
Gilgeous-Alexander hatte die Wahl im Vorjahr vor Jokic und Antetokounmpo gewonnen. Zudem wurde der Kanadier MVP der Finals. Mit OKC steht der Superstar nach acht Siegen aus acht Spielen im Playoff-Halbfinale gegen San Antonio und Wembanyama.
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