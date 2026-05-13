NBA-Playoffs: Victor Wembanyama führt San Antonio Spurs zu Matchball gegen Minnesota Timberwolves

Nachdem Victor Wembanyama zuletzt wegen eines Ellbogenschlags auffiel, sorgt er nun wieder sportlich für Aufsehen und führt die San Antonio Spurs zum Sieg.

Der französische Ausnahmespieler Victor Wembanyama hat sich in den NBA-Playoffs eindrucksvoll zurückgemeldet. Der 22-Jährige, der zuletzt mit einem heftigen Ellbogenschlag für Negativschlagzeilen gesorgt hatte, führte die San Antonio Spurs beim 126:97 gegen die Minnesota Timberwolves zum Sieg.

Die Spurs gingen in der Best-of-seven-Serie mit 3-2 in Führung, zum Einzug in die Conference Finals fehlt nur noch ein Sieg.

Wembanyama hatte im vierten Spiel nach einem Offensiv-Rebound seinen Gegenspieler Naz Reid mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen. Das Match war für ihn wegen eines "Flagrant-2-Fouls" vorzeitig beendet.