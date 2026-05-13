NBA
NBA-Playoffs: Victor Wembanyama führt San Antonio Spurs zu Matchball gegen Minnesota Timberwolves
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 06:43 Min • Ab 12
Nachdem Victor Wembanyama zuletzt wegen eines Ellbogenschlags auffiel, sorgt er nun wieder sportlich für Aufsehen und führt die San Antonio Spurs zum Sieg.
Der französische Ausnahmespieler Victor Wembanyama hat sich in den NBA-Playoffs eindrucksvoll zurückgemeldet. Der 22-Jährige, der zuletzt mit einem heftigen Ellbogenschlag für Negativschlagzeilen gesorgt hatte, führte die San Antonio Spurs beim 126:97 gegen die Minnesota Timberwolves zum Sieg.
Die Spurs gingen in der Best-of-seven-Serie mit 3-2 in Führung, zum Einzug in die Conference Finals fehlt nur noch ein Sieg.
Wembanyama hatte im vierten Spiel nach einem Offensiv-Rebound seinen Gegenspieler Naz Reid mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen. Das Match war für ihn wegen eines "Flagrant-2-Fouls" vorzeitig beendet.
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Spurs: Wemby nur noch sportlich im Mittelpunkt - Lob vom Coach
Beim fünften Aufeinandertreffen mit Minnesota überzeugte Wembanyama wieder mit Leistung, am Ende kam er auf 27 Punkte und 17 Rebounds. Auch in der Breite überzeugte San Antonio, sechs Spieler hatten eine zweistellige Punkteausbeute.
"Wir haben zu Hause das getan, was wir tun mussten", sagte Wembanyama bei "NBC": "Wir wollten den Ton angeben und wussten, dass es ein hart umkämpftes Spiel werden würde. Wir haben gewonnen, darauf kommt es an. Aber es ist noch nicht geschafft."
Spurs-Head-Coach Mitch Johnson lobte Wembanyamas Einstellung und den Umgang mit den turbulenten Ereignissen im vierten Spiel. "In den letzten 48 Stunden ist viel passiert. Ich finde, wie dieser junge Mann heute Abend aufgetreten ist und in den unterschiedlichsten Situationen gespielt hat, zeugt von großer Reife."
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