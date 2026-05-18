ran NBA Basketball NBA-Star im Liebes-Zoff: Rap-Queen erhebt schwere Vorwürfe Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers im alles entscheidenden siebten Spiel bei den Detroit Pistons Nervenstärke bewiesen und darf weiter von seinem ersten Meistertitel in der NBA träumen. Das Team des deutschen Basketball-Weltmeisters gewann den Showdown mit 125:94 und fordert im Finale der Eastern Conference nun die New York Knicks. Im Westen stehen sich Titelverteidiger Oklahoma City Thunder und die San Antonio Spurs gegenüber.

Die Cleveland Cavaliers stehen im Finale der Eastern Conference. Das Team von Dennis Schröder bezwang dafür im entscheidenden siebten Spiel die Detroit Pistons, die die Regular Season auf Platz eins im Osten beendeten. Beim Auswärtsspiel trumpfte vor allem Clevelands Topstar Donovan Mitchell mit 26 Punkten auf. Schröder spielte unauffällig und mannschaftsdienlich. Er steuerte zwei Punkte sowie jeweils drei Assists und Rebounds zum klaren Erfolg bei.

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