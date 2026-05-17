In der NBA ist wohl Shai Gilgeous-Alexander von Oklahoma City Thunder erneut zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt worden.

Basketballstar Shai Gilgeous-Alexander ist offenbar wie im Vorjahr zum wertvollsten Spieler (MVP) der NBA gewählt worden. Das berichtet "ESPN".

Der Starspieler von Meister Oklahoma City Thunder wäre der fünfte aktive und 14. Profi insgesamt, der die Trophäe mindestens zweimal nacheinander erhält. "SGA" setzte sich bei der Vergabe der Michael Jordan Trophy gegen Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) und Nikola Jokic (Denver Nuggets) durch.

Jokic gehört neben Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors) und LeBron James (Los Angeles Lakers) zu den noch Aktiven, die die Auszeichnung zweimal in Folge bekamen.