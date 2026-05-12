Brandon Clarke wurde nur 29 Jahre alt Bild: AFP/GETTY IMAGES/SID/CHRISTIAN PETERSEN

Basketball-Star Brandon Clarke von den Memphis Grizzlies ist im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Das teilte die NBA-Franchise mit.

Die Memphis Grizzlies aus der Basketball-Profiliga NBA trauern um ihren Spieler Brandon Clarke. Der Klub bestätigte am Dienstag den Tod des 29-Jährigen, nannte aber keine weiteren Details. Clarke hatte in dieser Saison aufgrund von Knie- und Hüftverletzungen nur zwei Spiele in der NBA absolviert. Schnelles Aus für die L.A. Lakers - was wird mit LeBron James? "Unsere Herzen sind gebrochen wegen des tragischen Verlusts", schrieben die Grizzlies bei X: "Brandon war ein herausragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf die Grizzlies und die gesamte Gemeinde niemals vergessen werden wird. Wir drücken seiner Familie und seinen Geliebten unser tiefes Mitgefühl während dieser schwierigen Zeit aus."

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