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NBA-Playoffs: Franz Wagner und Orlando Magic schocken Favorit Detroit
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
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Videoclip • 01:15 Min
Außenseiter Orlando gewinnt das erste Playoff-Spiel beim besten Team im Osten. Franz Wagner zeigt eine starke Leistung.
Franz Wagner und seine Orlando Magic haben zum Auftakt der NBA-Playoffs für eine Überraschung gesorgt. Das Team um den deutschen Basketballstar gewann Spiel eins der Best-of-seven-Serie bei den Detroit Pistons mit 112:101 und ging im Duell mit dem besten Hauptrundenteam aus dem Osten damit 1:0 in Führung. Spiel zwei findet in der Nacht zu Donnerstag erneut in Detroit statt.
Welt- und Europameister Wagner steuerte bei einer geschlossenen Teamleistung 19 Punkte zum Erfolg bei, bester Werfer der Magic war Paolo Banchero mit 23 Zählern. Tristan da Silva erzielte sieben Punkte. Moritz Wagner kam nicht zum Einsatz. Detroits MVP-Kandidat Cade Cunningham konnte die Heimniederlage trotz 39 Punkten nicht verhindern.
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NBA-Playoffs: Schaffen es die Magic diesmal in Runde 2?
Orlando hatte sich als Achter der Hauptrunde über die Playins für die Playoffs qualifiziert und gilt im Duell mit den Pistons als klarer Außenseiter. Das Team aus Florida war in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in der ersten Runde gescheitert.
Isaiah Hartenstein hat mit Meister Oklahoma City Thunder den ersten Teilerfolg auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung in der NBA geschafft. Im ersten Playoff-Spiel besiegte der deutsche Center mit OKC die Phoenix Suns 119:84 (65:44). In der Best-of-seven-Serie des Achtelfinals hat der Favorit somit den ersten von vier benötigten Siegen auf der Habenseite.
Schon zum Abschluss der Hauptrunde hatte es Oklahoma City mit den Suns zu tun bekommen. Doch anders als beim 103:135 vor einer Woche gelang nun ein dominanter Auftritt. Hartenstein, den in dieser Saison immer wieder Wadenprobleme ausbremsten, kam auf knapp 20 Minuten Spielzeit und verbuchte acht Punkte und acht Rebounds. Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander wurde mit 25 Punkten bester Werfer.
Hartenstein gewann als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki den NBA-Titel
Im Vorjahr hatte sich Hartenstein als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki zum NBA-Champion gekrönt. Die Chancen, dass das direkt nochmal gelingt, sind nicht schlecht. Oklahoma City war mit 64 Siegen wie in der vergangenen Saison das beste Team der Regular Season und ist der Topfavorit auf den Titel.
Topstar Victor Wembanyama führte die San Antonio Spurs im Westen derweil zu einem 111:98-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers. Der Franzose erzielte als bester Werfer der Partie 35 Zähler, die Spurs gingen in der Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei findet in der Nacht zu Mittwoch erneut in San Antonio statt.
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