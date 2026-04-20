FC Bayern München: Nach Schock um Serge Gnabry muss Jamal Musiala liefern

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Trainer dürfen feiern, Spieler nicht! Videoclip • 03:07 Min Link kopieren Teilen

Das Saison-Aus für den bisher so starken Serge Gnabry trübt die Freude der Bayern über den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Hoffnung für den Kampf ums Triple macht aber die Aufwärtstendenz bei Jamal Musiala.

Von Martin Volkmar und Anne Malin Joshua Kimmich und Serge Gnabry sind seit gemeinsamen Jugendzeiten beim VfB Stuttgart eng befreundet. Und so verwunderte es nicht, dass der Stolz des Bayern-Ersatzkapitäns nach dem vorzeitigen Gewinn der 35. Meisterschaft („So souverän ist es uns selten gelungen“) durch die schwere Verletzung seines Kumpels getrübt wurde. Kommentar: Vincent Kompany hat alles richtig gemacht "Er fehlt uns extrem", sagte Kimmich – und bezog das nicht nur darauf, dass Gnabry die vorzeitige Titelfeier in der Allianz Arena verpasste. "Es ist ein sehr großer Verlust - sowohl als Fußballer als auch als Mensch. Er wird uns extrem wehtun, aber ich hoffe, dass wir das irgendwie aufgefangen bekommen." Die Münchner müssen ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase auf eine ihrer besten Offensivkräfte in dieser Saison verzichten (zehn Tore, 13 Torvorlagen).

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Serge Gnabry: Eberl rechnet mit WM-Aus Der 30-Jährige erlitt im Training am Freitag beim Elfmeterschießen einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel und wird nicht nur die restliche Spielzeit im Verein, sondern aller Voraussicht nach auch die WM im Sommer verpassen. "Es ist dramatisch", sagte Max Eberl nach dem 4:2 über Stuttgart über den Nationalspieler, der wohl rund drei Monate pausieren muss. "Serge ist sehr gefasst, aber natürlich enttäuscht." Auch der Sportvorstand rechnet offenbar nicht mit einem rechtzeitigen Comeback in der DFB-Auswahl. "Diese Saison wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, alles andere steht in den Sternen", erklärte er: "Es tut mir für ihn sehr leid, weil ich glaube, dass er bei der WM auch für Deutschland eine sehr gute Rolle gespielt hätte."

Variabilität macht Gnabry so wertvoll Gravierender ist für die Bayern aber der Verlust des bislang so überzeugenden Angreifers, der vorne auf allen Positionen spielen kann. "Gerade in diesem Jahr war er einer der Spieler, der sehr stabil, sehr konstant und in allen wichtigen Spielen immer präsent war", sagte Eberl. Nun muss im DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch bei Bayer Leverkusen und vor allem im Halbfinale der Champions League gegen Titelverteidiger Paris St. Germain (28. April und 6. Mai) einer die Rolle auf der 10 übernehmen, der gegen Gnabry schon das Nachsehen zu haben schien: Jamal Musiala. Die Diskussionen über ein drohendes Luxusproblem sind jedenfalls hinfällig, nachdem Musiala nach der mehr als halbjährigen Verletzungspause infolge seines schlimmen Wadenbeinbruchs bei der Klub-WM im Juli gegen PSG nur langsam in Form gekommen war. Daher hatte ihm Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn sogar einen Verzicht auf die WM nahegelegt.

Auswechslung reine Vorsichtsmaßnahme Erstmal muss Musiala nun aber im Verein liefern – und scheint sich offenbar rechtzeitig seiner besten Verfassung zu nähern. Schon beim 4:3 gegen Real Madrid überzeugte der Youngster nach seiner Einwechslung für Gnabry in der zweiten Halbzeit und legte per Hacke den Ausgleichstreffer von Luis Diaz auf. Gegen Stuttgart stand Musiala dann in der Startelf und zeigte auch diesmal, unter anderem mit der Vorlage zum 1:1 durch Raphael Guerreiro, eine gute Leistung. "Ich muss ein Tor machen, aber sonst bin ich zufrieden", sagte der 22-Jährige danach. Auch seine Auswechslung zur Pause sei abgesprochen gewesen, um ihn vor den nun anstehenden Highlights nochmal zu schonen. "Aber mein Fuß ist schon viel, viel besser", freute sich Musiala. Auch Vincent Kompany hofft auf ihn. "Natürlich ist es schade, dass Serge jetzt nicht mehr dabei ist, denn er hat in dieser Saison so gute Leistungen für uns gezeigt", meinte der Chefcoach. "Ich habe das Gefühl, dass Jamal seit der Länderspielpause befreiter wirkt – ich möchte nicht den ganzen Druck auf ihn abwälzen, das wäre unfair. Aber wenn er so weitermacht, wissen wir, was wir von ihm erwarten können."

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