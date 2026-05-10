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NBA-Playoffs: Hartenstein mit OKC auf Kurs - Lakers vor heftiger Abreibung
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:35 Min
In den NBA-Playoffs droht den Los Angeles Lakers eine bittere Abreibung. Gegen OKC setzt es bereits die dritte Niederlage.
Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein steht mit Oklahoma City Thunder kurz vor dem Einzug ins Conference Final der NBA. Der Titelverteidiger setzte seine Playoff-Serie fort und besiegte die Los Angeles Lakers mit 131:108. Beim Stand von 3:0 kann OKC bereits am Montag (Ortszeit) in L.A. den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.
Für Oklahoma war es der achte Playoff-Sieg in Folge. Nach dem finalen Triumph im vergangenen Jahr über die Indiana Pacers war der Titelfavorit in dieser Saison in der ersten Runde über die Phoenix Suns hinweggefegt. Auch den Lakers um Superstar LeBron James droht nun dieses Schicksal.
Ohne den verletzten Luka Doncic waren sie vor allem in der zweiten Halbzeit hoffnungslos unterlegen. Noch kein Team in der Geschichte der NBA hat einen 0:3-Rückstand in einer Playoff-Serie aufgeholt, Coach JJ Redick gab sich dennoch kämpferisch. "Ich gebe diese Serie nicht auf", sagte er: "Wir werden versuchen, am Montag zu gewinnen."
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Lakers gegen OKC klar unterlegen
Offen blieb, wie den Lakers das gelingen soll. Nach zwei Pleiten in Oklahoma verloren sie auch das erste Heimspiel deutlich. Der Belgier Ajay Mitchell (24 Punkte) und Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander (23) dominierten in den Schlussvierteln. Hartenstein steuerte zwölf Punkte und neun Rebounds zum souveränen Sieg hinzu.
Bei den Lakers erzielte Topscorer Rui Hachimura 21, James 19 Punkte. Zum Einsatz kam auch Maximilian Kleber. Der gebürtige Würzburger holte einen Rebound. Ausnahmespieler Doncic fehlt den Lakers mit einer Oberschenkelverletzung seit Anfang April.
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