Basketball
NBA: Dennis Schröder kassiert mit Cleveland Cavaliers die zweite Niederlage
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
NBA-Star im Liebes-Zoff: Rap-Queen erhebt schwere Vorwürfe
Videoclip • 01:35 Min
Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers stehen in den NBA-Playoffs mit dem Rücken zur Wand. Besser läuft es für Isaiah Hartenstein und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder.
Welt- und Europameister Dennis Schröder steht mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der NBA vor dem Aus. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft verlor mit seinem Team das zweite Gastspiel bei den Detroit Pistons mit 97:107 und geriet damit in der Best‑of‑seven‑Serie mit 0:2 in Rückstand. Der Druck vor den beiden Heimspielen am Samstag sowie am Montag ist bereits gewaltig.
Schröder konnte dem Spiel von der Bank keine entscheidende Wendung geben, kam letztlich in 20 Minuten auf vier Punkte, drei Rebounds und fünf Assists. Bester Werfer der Partie war Clevelands Donovan Mitchell mit 31 Zählern, doch auf der Gegenseite hielten Superstar Cade Cunningham mit 25 und Tobias Harris mit 21 Punkten entscheidend dagegen. Die Pistons hatten zuvor im Achtelfinale Orlando Magic um den verletzten Franz Wagner aus dem Wettbewerb geworfen.
Nachdem die Pistons im ersten Durchgang bereits mit 14 Zählern geführt hatten, kämpften sich die Cavaliers stark zurück und eroberten zu Beginn des letzten Viertels gar kurz die Führung. Doch dann zog Detroit vor allem in Person von Cunningham, der im Schlussabschnitt zwölf Zähler erzielte, wieder an. "Wir sind einfach ruhig geblieben", sagte Cunningham bei Prime: "Wir sind unseren Prinzipien treu geblieben, haben an unserem System festgehalten und einfach die Energie ein wenig hochgeschraubt."
Hartenstein und OKC dominieren gegen Lakers
Dicht vor dem Einzug ins Halbfinale steht derweil der deutsche Profi Isaiah Hartenstein mit Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger wurde auch in seinem zweiten Heimspiel seiner Favoritenrolle gerecht und gewann gegen LeBron James und die Los Angeles Lakers souverän mit 125:107. Hartenstein traf fünf seiner sechs Wurfversuche, neben seinen zehn Punkten steuerte er auch neun Rebounds bei. Maxi Kleber kam bei den Lakers wie schon in Spiel eins nicht zum Einsatz.
In Abwesenheit des verletzten Superstars Luka Doncic kam James für Los Angeles auf 23 Punkte, nur Austin Reaves traf mit 31 Zählern noch besser. Für OKC steuerten Shai Gilgeous-Alexander und Chet Holmgren jeweils 22 Punkte zum 2:0 in der Serie bei. Die kommenden beiden Partien finden am Samstag und Montag in Los Angeles statt.
Mehr NBA-News
NBA
NBA-Playoffs live: Runde zwei in vollem Gange - alle Infos zu Terminen, Spielplan und Übertragungen im TV
NBA
Brunson entscheidet engstes Playoff-Spiel seit 13 Jahren
NBA
NBA-Playoffs: OKC überragt, Cavs verlieren
NBA
NBA-Playoffs: Knicks dominieren 76ers - Spurs verlieren
NBA
Mavs legen sich fest - Nachfolger von Harrison steht fest
NBA
Nach Playoff-Aus: Magic entlassen Coach Mosley