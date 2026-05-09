Die New York Knicks erspielen sich in der NBA ihren ersten Playoff-Matchball gegen die Sixers. Mann des Abends ist derweil aber ein Spieler eines anderen Teams.

Die New York Knicks stehen in den NBA-Playoffs kurz vor dem Einzug in die Conference Finals. Das Team des Deutschen Ariel Hukporti gewann auch Spiel drei bei den Philadelphia 76ers mit 108:94 und führt in der Best-of-seven-Serie nun mit 3:0. Am Sonntag in Philadelphia winkt bereits der Sprung in die nächste Runde.

Hukporti kam lediglich drei Minuten zum Einsatz und blieb ohne Punkte, bester Werfer war erneut Jalen Brunson. Der Knicks-Guard kam auf 33 Punkte und neun Assists.

Mann des Abends in der NBA war allerdings Victor Wembanyama. Der französische Ausnahmespieler führte die San Antonio Spurs zum 115:108 bei den Minnesota Timberwolves, das Team aus Texas führt in der Serie nun mit 2:1.