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NBA: Knicks erspielen ersten Matchball - Wembanyama Mann des Abends
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:35 Min
Die New York Knicks erspielen sich in der NBA ihren ersten Playoff-Matchball gegen die Sixers. Mann des Abends ist derweil aber ein Spieler eines anderen Teams.
Die New York Knicks stehen in den NBA-Playoffs kurz vor dem Einzug in die Conference Finals. Das Team des Deutschen Ariel Hukporti gewann auch Spiel drei bei den Philadelphia 76ers mit 108:94 und führt in der Best-of-seven-Serie nun mit 3:0. Am Sonntag in Philadelphia winkt bereits der Sprung in die nächste Runde.
Hukporti kam lediglich drei Minuten zum Einsatz und blieb ohne Punkte, bester Werfer war erneut Jalen Brunson. Der Knicks-Guard kam auf 33 Punkte und neun Assists.
Mann des Abends in der NBA war allerdings Victor Wembanyama. Der französische Ausnahmespieler führte die San Antonio Spurs zum 115:108 bei den Minnesota Timberwolves, das Team aus Texas führt in der Serie nun mit 2:1.
Wembanyama als Mann des Abends
"Ich bin für diese Spiele gebaut, ich liebe das mehr als alles andere", sagte der 22-Jährige, der seine ersten NBA-Playoffs spielt, und blickte auf die Titelchancen der Spurs: "Wir haben das Talent und die Kadertiefe. Wir haben nicht die Erfahrung, aber das macht uns nichts aus. Wir können ganz oben landen, wenn wir konstant auf diese Weise spielen."
Wembanyama ragte defensiv heraus, offensiv gelangen ihm zudem 39 Punkte und 15 Rebounds. Weiter geht es am kommenden Sonntag erneut in Minneapolis.
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