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NBA: Wagner und Orlando wieder in Führung - OKC und Minnesota feiern dritten Sieg
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:12 Min
Franz Wagner und seine Orlando Magic sind in der ersten Playoff-Runde der NBA wieder in Führung gegangen. Die New York Knicks konnten ihre Serie ausgleichen. OKC und die Minnesota Timberwolves haben sich den ersten Matchball erspielt.
Die Orlando Magic gewannen am Samstagabend in der eigenen Halle 113:105 gegen die Detroit Pistons. In der Best-of-seven-Serie führen die Magic damit 2:1.
Welt- und Europameister Franz Wagner kam in 33 Minuten Spielzeit auf 17 Punkte. Sein älterer Bruder Moritz kam nicht zum Einsatz. Tristan da Silva stand acht Minuten auf dem Parkett (keine Punkte). Beste Werfer der Magic waren Guard Desmond Bane und der im Draft 2022 an Position Nummer eins gezogene Paolo Banchero mit jeweils 25 Punkten.
Detroit, Hauptrundensieger der Eastern Conference, lag acht Minuten vor dem Spielende noch mit 17 Punkten zurück. Pistons Starspieler Cade Cunningham (27 Punkte) stellte das Spiel mit zwölf Punkten im Schlussabschnitt auf den Kopf und brachte die Pistons drei Minuten vor Schluss in Führung.
Franz Wagner traf daraufhin zwei Würfe und brachte die Magic wieder in Front, ehe Paolo Banchero mit einem Dreier zum 113:105-Endstand das Spiel endgültig entschied.
Spiel vier findet in der Nacht auf Dienstag (02.00 Uhr MESZ) erneut in Orlando statt.
Oklahoma City Thunder und Isaiah Hartenstein sind nach dem 121:109 bei den Phoenix Suns schon einen Schritt weiter. Der Titelverteidiger liegt souverän mit 3:0 vorne, es fehlt nur noch ein Erfolg für den Einzug in die nächste Runde. Der deutsche Center sammelte neun Punkte, drei Rebounds und einen Assist, Superstar Shai Gilgeous-Alexander gelangen 42 Punkte.
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Die New York Knicks um den deutschen Basketball-Profi Ariel Hukporti haben die Serie gegen die Atlanta Hawks ausgeglichen.
Die Knicks gewannen das vierte Spiel mit 114:98 und stellten in der Best-of-seven-Serie auf 2:2. Hukporti kam auf vier Einsatzminuten und blieb dabei ohne Punkt.
Überragender Akteur für die Knicks war Karl-Anthony Towns, dem mit 20 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double gelang. "Wir waren uns der Tragweite dieses Augenblicks bewusst", sagte Towns im Anschluss. Spiel fünf findet in der Nacht auf Mittwoch (2.00 Uhr MESZ) in New York statt.
Derweil stehen die Minnesota Timberwolves dank eines 112:96 gegen die Denver Nuggets dicht vor dem Einzug in die nächste Runde. In der Serie gegen den NBA-Champion von 2023 führt Minnesota nun mit 3:1, jedoch plagen die Timberwolves Verletzungssorgen.
In Spiel vier hatten All-Star Anthony Edwards und Donte DiVincenzo vorzeitig das Feld verlassen. Während bei Edwards, der sich im zweiten Viertel am linken Knie verletzte, eine Diagnose noch ausstand, soll die Saison für DiVincenzo laut Berichten vorbei sein. Demnach habe der Guard einen Achillessehnenriss erlitten.
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