NBA: Wagner und Orlando wieder in Führung - OKC und Minnesota feiern dritten Sieg

Franz Wagner und seine Orlando Magic sind in der ersten Playoff-Runde der NBA wieder in Führung gegangen. Die New York Knicks konnten ihre Serie ausgleichen. OKC und die Minnesota Timberwolves haben sich den ersten Matchball erspielt.

Die Orlando Magic gewannen am Samstagabend in der eigenen Halle 113:105 gegen die Detroit Pistons. In der Best-of-seven-Serie führen die Magic damit 2:1.

Welt- und Europameister Franz Wagner kam in 33 Minuten Spielzeit auf 17 Punkte. Sein älterer Bruder Moritz kam nicht zum Einsatz. Tristan da Silva stand acht Minuten auf dem Parkett (keine Punkte). Beste Werfer der Magic waren Guard Desmond Bane und der im Draft 2022 an Position Nummer eins gezogene Paolo Banchero mit jeweils 25 Punkten.

Detroit, Hauptrundensieger der Eastern Conference, lag acht Minuten vor dem Spielende noch mit 17 Punkten zurück. Pistons Starspieler Cade Cunningham (27 Punkte) stellte das Spiel mit zwölf Punkten im Schlussabschnitt auf den Kopf und brachte die Pistons drei Minuten vor Schluss in Führung.

Franz Wagner traf daraufhin zwei Würfe und brachte die Magic wieder in Front, ehe Paolo Banchero mit einem Dreier zum 113:105-Endstand das Spiel endgültig entschied.

Spiel vier findet in der Nacht auf Dienstag (02.00 Uhr MESZ) erneut in Orlando statt.

Oklahoma City Thunder und Isaiah Hartenstein sind nach dem 121:109 bei den Phoenix Suns schon einen Schritt weiter. Der Titelverteidiger liegt souverän mit 3:0 vorne, es fehlt nur noch ein Erfolg für den Einzug in die nächste Runde. Der deutsche Center sammelte neun Punkte, drei Rebounds und einen Assist, Superstar Shai Gilgeous-Alexander gelangen 42 Punkte.