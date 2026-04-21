NBA-Playoffs: Ohne Luka Doncic - LeBron James und ein Scharfschütze führen LA Lakers zu Auftaktsieg

ran NBA Basketball NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Trotz ihrer Verletzungssorgen starten die Lakers mit einem Sieg in die Playoffs. In Abwesenheit von Luka Doncic ragen LeBron James und ein Scharfschütze gegen die Houston Rockets heraus.

Kein Luka Doncic, kein Problem: Die Los Angeles Lakers sind trotz ihrer Verletzungssorgen mit einem Sieg in die Playoffs der NBA gestartet. In Abwesenheit von Topspieler Doncic führte Basketball-Altmeister LeBron James das Team aus Kalifornien zu einem 107:98 gegen die ebenfalls ersatzgeschwächten Houston Rockets. Der 41 Jahre alte Superstar überzeugte im ersten Spiel der Serie mit 19 Punkten und 13 Assists, Unterstützung erhielt James vor allem vom starken Luke Kennard, der fünf von fünf Dreierversuchen traf und insgesamt 27 Punkte erzielte. Maximilian Kleber kam hingegen nicht zum Einsatz.

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"Wir sind uns unserer Situation bewusst", sagte James, dessen Team neben Doncic auch auf unbestimmte Zeit auf Austin Reaves verzichten muss. "Wir haben keine Zeit, untätig herumzusitzen, vor allem nicht gegen eine hart kämpfende, gut trainierte Mannschaft wie Houston. Es war also ein guter erster Test für uns." Die Rockets konnten den kurzfristigen Ausfall von Topscorer Kevin Durant nicht kompensieren. Der 37-Jährige hat mit einer schmerzhaften Knieverletzung zu kämpfen, der genaue Zeitpunkt von Durants Rückkehr steht noch nicht fest, wie Rockets-Coach Ime Udoka vor der Partie erklärte. Er soll aber wie auch Doncic bei den Lakers noch in die laufenden Playoffs eingreifen.

NBA-Playoffs: Auch Nuggets und Knicks feiern Auftaktsiege Auch die Denver Nuggets feierten im Westen einen Auftaktsieg. Beim 116:105 gegen die Minnesota Timberwolves konnte sich der Mitfavorit auf den Titel auf seinen Topspieler Nikola Jokic verlassen. Der Serbe legte starke 25 Punkte, 13 Rebounds und elf Assists auf. Im Osten schlugen derweil die New York Knicks die Atlanta Hawks. Der Deutsche Ariel Hukporti kam beim 113:102-Favoritensieg nicht zum Einsatz.

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