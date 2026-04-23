NBA-Playoffs: Orlando Magic kassieren Ausgleich gegen Detroit Pistons

Nach dem Überraschungssieg zum Start der Serie gegen die Detroit Pistons musste Orlando Magic nun die erste Niederlage hinnehmen.

Rückschlag für die Orlando Magic: Das Team um den deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner hat in der ersten Playoff-Runde der NBA den Ausgleich kassiert. Die Franchise aus Florida unterlag bei den Detroit Pistons mit 83:98. In der Best-of-seven-Serie steht es damit 1-1.

Den Pistons, Hauptrundensieger der Eastern Conference, gelang es, Orlandos Offensive weitgehend kaltzustellen: 83 Punkte bedeuten für die Magic einen Saison-Minusrekord.

Bester Werfer der Gäste war Jalen Suggs mit 19 Punkten, Franz Wagner kam auf zwölf Zähler. Sein Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva (3 Punkte) und Bruder Moritz Wagner (ohne Punkt) kamen ebenfalls zum Einsatz.