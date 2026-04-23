NBA
NBA-Playoffs: Orlando Magic kassieren Ausgleich gegen Detroit Pistons
Veröffentlicht:von SID
ran Mehr Sport
Dirk Nowitzki über DBB-Team: "Beste Mannschaft jemals!"
Videoclip • 01:04 Min
Nach dem Überraschungssieg zum Start der Serie gegen die Detroit Pistons musste Orlando Magic nun die erste Niederlage hinnehmen.
Rückschlag für die Orlando Magic: Das Team um den deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner hat in der ersten Playoff-Runde der NBA den Ausgleich kassiert. Die Franchise aus Florida unterlag bei den Detroit Pistons mit 83:98. In der Best-of-seven-Serie steht es damit 1-1.
Den Pistons, Hauptrundensieger der Eastern Conference, gelang es, Orlandos Offensive weitgehend kaltzustellen: 83 Punkte bedeuten für die Magic einen Saison-Minusrekord.
Bester Werfer der Gäste war Jalen Suggs mit 19 Punkten, Franz Wagner kam auf zwölf Zähler. Sein Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva (3 Punkte) und Bruder Moritz Wagner (ohne Punkt) kamen ebenfalls zum Einsatz.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Snooker
Snooker-WM: 1. Runde im Livestream
180 MinBald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Snooker
Snooker-WM: 1. Runde im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 20:00 Uhr • Darts
Darts: Premier League im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 20:00 Uhr • Darts
Darts: Premier League im Livestream
240 Min
NBA: Magic Offense ohne Durchschlagskraft
Bis zur Halbzeitpause (46:46) schaffte es Orlando, die Partie offenzuhalten. Dann zogen die mit viel Intensität spielenden Pistons davon.
"Wir hatten viele gute Wurfmöglichkeiten, aber sie sind nicht reingegangen", sagte Magic-Head-Coach Jamahl Mosley zur entscheidenden Phase: "Es ist jetzt großartig, zuhause zu spielen. Wir müssen sicherstellen, dass wir einen klaren Kopf behalten und darauf reagieren, was sie heute gut gemacht haben."
Spiel drei der Serie steigt am Samstag in Florida.
Mehr Sport-News
NFL
Power Ranking: Chiefs brauchen einen guten Draft
WM 2026
Trump-Vertrauter will Italien bei der WM
Bundesliga
Wann die verletzten Bayern-Stars wieder fit sind
FC Bayern
Youngster schläft wohl bei Kompany-Ansprache ein
Serie B
Horror-Verletzung: Klinsmann-Sohn meldet sich zu Wort
Premier League
Cucurella-Friseur leakt Aufstellung - Chelsea verliert