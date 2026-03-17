NBA: Siegesserie der Orlando Magic vorbei: "Einen Schritt zu langsam" - Rekordmarke für Steve Kerr

Die Siegesserie der Orlando Magic ist vorbei. Nach sieben Erfolgen in Folge unterlag das Team aus Florida den Atlanta Hawks.

An einem Abend ohne Rhythmus trafen Tristan da Silva und Moritz Wagner wenig bis nichts, der Lauf der Orlando Magic ist vorbei. Nach sieben Siegen in Serie musste sich das Team aus Florida in der NBA bei den Atlanta Hawks mit 112:124 geschlagen geben und hat nun auch noch eine ganz schwierige Aufgabe zu lösen.

Einen Tag vor dem Heimspiel gegen Champion Oklahoma City Thunder wollten die Würfe bei den Gästen aus Orlando einfach nicht fallen. Da Silva traf zwei von acht Versuchen aus dem Feld, Wagner drei von neun. Die beiden deutschen Nationalspieler kamen auf jeweils sieben Punkte.

Noch schlechter war die Quote bei Paolo Banchero (3 von 13), zusammen mit Desmond Bane (beide 18 Punkte) war der Starspieler aber dennoch Topscorer der Magic. Atlanta feierte derweil seinen zehnten Sieg in Folge.