Nach sieben Siegen in Folge
NBA: Siegesserie der Orlando Magic vorbei: "Einen Schritt zu langsam" - Rekordmarke für Steve Kerr
Aktualisiert:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
Die Siegesserie der Orlando Magic ist vorbei. Nach sieben Erfolgen in Folge unterlag das Team aus Florida den Atlanta Hawks.
An einem Abend ohne Rhythmus trafen Tristan da Silva und Moritz Wagner wenig bis nichts, der Lauf der Orlando Magic ist vorbei. Nach sieben Siegen in Serie musste sich das Team aus Florida in der NBA bei den Atlanta Hawks mit 112:124 geschlagen geben und hat nun auch noch eine ganz schwierige Aufgabe zu lösen.
Einen Tag vor dem Heimspiel gegen Champion Oklahoma City Thunder wollten die Würfe bei den Gästen aus Orlando einfach nicht fallen. Da Silva traf zwei von acht Versuchen aus dem Feld, Wagner drei von neun. Die beiden deutschen Nationalspieler kamen auf jeweils sieben Punkte.
Noch schlechter war die Quote bei Paolo Banchero (3 von 13), zusammen mit Desmond Bane (beide 18 Punkte) war der Starspieler aber dennoch Topscorer der Magic. Atlanta feierte derweil seinen zehnten Sieg in Folge.
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 18.03. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 18.03. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 19.03. 17:45 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 MinBald verfügbar
Donnerstag, 19.03. 17:45 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 19.03. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 19.03. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Montag, 13.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 1 im Livestream
480 MinBald verfügbar
Montag, 13.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 1 im Livestream
480 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 17.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 5 im Livestream
480 MinBald verfügbar
Freitag, 17.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 5 im Livestream
480 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 16:25 • Rugby
Six Nations der Frauen: Wales - Frankreich im Livestream
130 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 16:25 • Rugby
Six Nations der Frauen: Wales - Frankreich im Livestream
130 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 18:30 • Rugby
Six Nations der Frauen: Irland - Italien im Livestream
130 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 18:30 • Rugby
Six Nations der Frauen: Irland - Italien im Livestream
130 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 19.04. 15:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 7 im Livestream
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 19.04. 15:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Tag 7 im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel
190 MinBald verfügbar
Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball
Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel
190 Min
NBA: Enges Rennen um die Playoffs im Osten
"Wir waren in allen kleinen Dingen und Details des Spiels einen Schritt zu langsam", sagte Trainer Jamahl Mosley.
Mit 38 Siegen und 29 Niederlagen ist Orlando als Fünfter im Osten weiter auf Playoff-Kurs, doch gleich vier Teams lauern dicht dahinter. Die Toronto Raptors (38-29), die Miami Heat (38-30), die Hawks und die Philadelphia 76ers (beide 37-31).
Die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama (21 Punkte) gewannen 119:115 bei den Los Angeles Clippers und holten erstmals seit der Saison 2016/17 wieder 50 Saisonsiege.
Beim 125:117 seiner Golden State Warriors bei den Washington Wizards feierte Steve Kerr im 943. Spiel den 600. Regular-Season-Sieg als Trainer. Nur drei Head Coaches erreichten diese Marke schneller: Phil Jackson (805 Spiele), Pat Riley (832) und Gregg Popovich (887).
Mehr News und Videos
Basketball-Bundesliga live auf joyn
BBL 2025/26 live: Topspiele im kostenlosen Stream auf Joyn - EWE Baskets Oldenburg vs. Würzburg Baskets
Basketball: Albas Co-Trainer räumt stolze Summe bei "Wer wird Millionär?" ab
NBA
NBA 2025/26 live: Spielplan, Übertragung im TV, Stream und die deutschen Stars
Basketball
Zwei neue NBA-Teams? Abstimmung steht wohl bevor
Basketball
Zwei neue NBA-Teams? Abstimmung steht wohl bevor
NBA: Hartenstein feiert Comeback bei OKC-Sieg