NBA-Playoffs: Oklahoma City Thunder erarbeitet sich Matchball für die NBA Finals

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Die NBA Finals nehmen Formen an. Im Western Conference Final setzte sich Oklahoma City Thunder durch und hat nun einen Matchball.

Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander hat sich Titelverteidiger Oklahoma City Thunder in den Conference Finals der NBA-Playoffs einen Matchball erspielt. Die Mannschaft um den MVP setzte sich gegen die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama mit 127:114 durch. In der Best-of-seven-Serie führt OKC nun mit 3-2.

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