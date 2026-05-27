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NBA-Playoffs: Oklahoma City Thunder erarbeitet sich Matchball für die NBA Finals
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:29 Min
Die NBA Finals nehmen Formen an. Im Western Conference Final setzte sich Oklahoma City Thunder durch und hat nun einen Matchball.
Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander hat sich Titelverteidiger Oklahoma City Thunder in den Conference Finals der NBA-Playoffs einen Matchball erspielt.
Die Mannschaft um den MVP setzte sich gegen die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama mit 127:114 durch. In der Best-of-seven-Serie führt OKC nun mit 3-2.
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SGA überragt, Hartenstein glänzt mit Double-Double
Gilgeous-Alexander glänzte dabei im fünften Duell mit 32 Punkten, der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein erzielte ein Double-Double und steuerte zwölf Zähler sowie 15 Rebounds bei.
Auf der anderen Seite konnte der französische Starspieler Wembanyama, der auf 20 Punkte kam, die Niederlage seiner Spurs nicht verhindern. Der 22-Jährige zeigte sich bei den Freiwürfen zwar zuverlässig, traf aber nur vier seiner 15 Versuche aus dem Feld.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat Oklahoma nun die Chance, sich für die Finalserie zu qualifizieren. Dort warten die New York Knicks.
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