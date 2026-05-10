Entscheidung in der NBA: Steve Kerr bleibt Head Coach der Golden State Warriors - trotz der Pleite im Playoff-Rennen.

Steve Kerr bleibt Cheftrainer der Golden State Warriors. Der 60-Jährige einigte sich mit der NBA-Franchise auf eine zweijährige Vertragsverlängerung, wie seine Berater "ESPN" am Samstag mitteilten. Kerrs bisheriger Kontrakt wäre am Ende der Saison ausgelaufen, seine Rückkehr für eine 13. Spielzeit bei den Warriors war nach dem frühen Ausscheiden seiner Mannschaft zuletzt offen gewesen.

Nach der Niederlage im Playin-Turnier gegen die Phoenix Suns hatte Kerr öffentlich über seine Zukunft nachgedacht. "Diese Jobs haben alle ein Ablaufdatum", sagte der Coach nach einem emotionalen Moment mit den Stars Stephen Curry und Draymond Green auf dem Parkett. "Es gibt eine Phase, in der man Erfolg hat, und wenn diese Phase endet, ist es manchmal Zeit für neues Blut und neue Ideen."