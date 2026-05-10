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NBA - Trotz Playoff-Pleite: Head Coach Steve Kerr verlängert bei den Warriors
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:35 Min
Entscheidung in der NBA: Steve Kerr bleibt Head Coach der Golden State Warriors - trotz der Pleite im Playoff-Rennen.
Steve Kerr bleibt Cheftrainer der Golden State Warriors. Der 60-Jährige einigte sich mit der NBA-Franchise auf eine zweijährige Vertragsverlängerung, wie seine Berater "ESPN" am Samstag mitteilten. Kerrs bisheriger Kontrakt wäre am Ende der Saison ausgelaufen, seine Rückkehr für eine 13. Spielzeit bei den Warriors war nach dem frühen Ausscheiden seiner Mannschaft zuletzt offen gewesen.
Nach der Niederlage im Playin-Turnier gegen die Phoenix Suns hatte Kerr öffentlich über seine Zukunft nachgedacht. "Diese Jobs haben alle ein Ablaufdatum", sagte der Coach nach einem emotionalen Moment mit den Stars Stephen Curry und Draymond Green auf dem Parkett. "Es gibt eine Phase, in der man Erfolg hat, und wenn diese Phase endet, ist es manchmal Zeit für neues Blut und neue Ideen."
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Kerr bleibt doch Trainer der Warriors
Spekulationen über einen möglichen Abschied hatte zuletzt auch Green mit Äußerungen in seinem Podcast angeheizt. Laut "ESPN", das sich auf Kerrs Agenten Dan Eveloff und Rick Smith sowie auf Ligakreise beruft, bleibt der Erfolgstrainer nun doch. Der neue Vertrag macht Kerr demnach weiterhin zum bestbezahlten Coach der NBA. In der vergangenen Saison soll er 17,5 Millionen US-Dollar verdient haben.
Kerr, als Spieler und Trainer Gewinner von drei Olympischen Goldmedaillen, hatte die Warriors 2015 in seiner ersten Saison direkt zur Meisterschaft geführt, weitere Titel folgten 2017, 2018 und 2022. In der abgelaufenen Spielzeit kämpfte sich Golden State trotz zahlreicher Verletzungsprobleme ins Playin.
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