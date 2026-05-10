NBA: Schröder und Cleveland mit erstem Sieg gegen Detroit

Welt- und Europameister Dennis Schröder schöpft mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der NBA wieder Hoffnung. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft feierte mit seinem Team in der Best-of-seven-Viertelfinalserie gegen die Detroit Pistons im dritten Spiel den ersten Sieg.

Schröder kam beim 116:109-Erfolg wie gewohnt von der Bank, der Point Guard steuerte elf Punkte, einen Rebound und zwei Assists bei. Gegen seinen Ex-Klub war der Braunschweiger mit den Cavs lange scheinbar klar auf Siegkurs, ein 17-Punkte-Vorsprung zu Beginn des dritten Viertels schmolz aber dahin. In der Schlussphase leistete sich insbesondere Pistons-Star Cade Cunningham (27 Punkte) einige leichte Ballverluste, die Cleveland ausnutzte. Bester Werfer der Partie war Clevelands Donovan Mitchell mit 35 Zählern.

Die Pistons, bestes Team der Hauptrunde in der Eastern Conference, hatten zuvor im Achtelfinale Orlando Magic um den verletzten Franz Wagner aus dem Wettbewerb geworfen.

Spiel vier findet in der Nacht auf Dienstag ebenfalls in Cleveland statt.