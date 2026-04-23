"Total frustriert" - Deutscher NBA-Star wütend über Degradierung

NBA-Profi Moritz Wagner kommt bei den Orlando Magic aktuell kaum zum Einsatz. Eine schwierige Situation für den Weltmeister.

Für Moritz Wagner läuft es in der besten Basketball-Liga der Welt aktuell alles andere als rund. Bereits zum Ende der regulären NBA-Saison bekam der Weltmeister kaum noch Spielzeit, mehrfach wurde er von Head Coach Jamahl Mosley erst gar nicht eingesetzt – obwohl er fit war.

Zum Playoff-Auftakt der Orlando Magic gegen die Detroit Pistons fand er sich ebenfalls nicht eine einzige Sekunde auf dem Parkett wieder. Eine Situation, die dem DBB-Star zu schaffen macht, wie er nun im Podcast "Kannst du so nicht sagen" zugab.

"Natürlich bin ich auch total frustriert", gab der 28-Jährige offen zu: "Ich tue jetzt auch nicht so, dass es mich nicht nervt, dass ich nicht spiele. Natürlich nervt dich das als Competitor und es ist jedes Mal wieder eine Enttäuschung."

Aktuell hält sich Wagner mit anderen Ersatzspielern immer wieder mit Drei-gegen-Drei-Einheiten fit. Stress machen will er ob der ausbleibenden Einsätze aber mitnichten.