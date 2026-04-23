NBA
"Total frustriert" - Deutscher NBA-Star wütend über Degradierung
Veröffentlicht:von Franziska Wendler
ran NBA Basketball
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Videoclip • 01:15 Min
NBA-Profi Moritz Wagner kommt bei den Orlando Magic aktuell kaum zum Einsatz. Eine schwierige Situation für den Weltmeister.
Für Moritz Wagner läuft es in der besten Basketball-Liga der Welt aktuell alles andere als rund. Bereits zum Ende der regulären NBA-Saison bekam der Weltmeister kaum noch Spielzeit, mehrfach wurde er von Head Coach Jamahl Mosley erst gar nicht eingesetzt – obwohl er fit war.
Zum Playoff-Auftakt der Orlando Magic gegen die Detroit Pistons fand er sich ebenfalls nicht eine einzige Sekunde auf dem Parkett wieder. Eine Situation, die dem DBB-Star zu schaffen macht, wie er nun im Podcast "Kannst du so nicht sagen" zugab.
"Natürlich bin ich auch total frustriert", gab der 28-Jährige offen zu: "Ich tue jetzt auch nicht so, dass es mich nicht nervt, dass ich nicht spiele. Natürlich nervt dich das als Competitor und es ist jedes Mal wieder eine Enttäuschung."
Aktuell hält sich Wagner mit anderen Ersatzspielern immer wieder mit Drei-gegen-Drei-Einheiten fit. Stress machen will er ob der ausbleibenden Einsätze aber mitnichten.
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Frustrierende Leistung der Orlando Magic
"Ich bin jetzt das achte Jahr dabei. Ich möchte nicht der Spieler sein, der da jetzt destruktiv in der Ecke sitzt, weil er nicht spielt“, so Wagner. Vielmehr möchte der Deutsche lieber "irgendwas zum Team hinzubringen."
Im zweiten Playoff-Duell kam Wagner jüngst sogar wieder zum Einsatz, wenn auch unter frustrierenden Umständen. Orlando konnte in der Partie überhaupt nicht überzeugen, zeigte stattdessen die schlechteste Offensivleistung der Spielzeit.
Nachdem das Team im dritten Viertel einen 3:30-Lauf kassiert hatte, und die Partie entsprechend früh entschieden war, durfte Wagner mit anderen Ersatzspielern für rund drei Minuten spielen.
Wagner hofft auf weitere Einsätze
Etwas ausrichten konnte er in dieser Zeit nicht, in die Statistik ein gingen ein Rebound und ein individuelles Foul des Nationalspielers.
Die Hoffnung auf weitere Einsätze hat Wagner aber dennoch. So will er sich bereithalten, "falls sich jemand verletzt".
Im Dezember 2024 hatte sich der Deutsche einen Kreuzbandriss zugezogen und war in der Folge mehr als ein Jahr lang ausgefallen. Erst im Januar 2026 gab er sein Comeback.
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