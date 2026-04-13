NBA
Wegen Erfolglosigkeit: Milwaukee Bucks und Coach Doc Rivers gehen getrennte Wege
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit
Videoclip • 01:15 Min
Entscheidung in der NBA: Die Milwaukee Bucks und Star-Coach Doc Rivers trennen sich nach einer enttäuschenden Spielzeit.
Cheftrainer Doc Rivers und die Milwaukee Bucks gehen nach einer enttäuschenden NBA-Saison getrennte Wege.
Nach 32 Siegen und 50 Niederlagen deutete der 64-Jährige seinen Abschied selbst an, US-Medien berichteten übereinstimmend über ein bevorstehendes Aus. Eine offizielle Bestätigung der Basketball-Franchise gab es zunächst nicht.
"Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns alle einig sind", sagte Rivers bei der Pressekonferenz: "Wir haben darüber gesprochen und wollen es ziemlich schnell veröffentlichen. Ich möchte einfach, dass sie es tun, es ist besser. Aber ich denke, Sie wissen das im Grunde schon."
Die nächsten Livestreams auf Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Tennis
Tennis, BMW Open, 1. Runde im Livestream
480 MinBald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Tennis
Tennis, BMW Open, 1. Runde im Livestream
480 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 14.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, 1. Runde im Livestream
480 MinBald verfügbar
Dienstag, 14.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, 1. Runde im Livestream
480 Min
Milwaukee hatte Rivers im Jahr 2024 verpflichtet, in der Hoffnung, mit dem erfahrenen Coach an frühere Erfolge anzuknüpfen. Die Bucks waren 2021 NBA-Meister geworden, Superstar Giannis Antetokounmpo hatte damals seinen zweiten MVP-Titel in Serie gewonnen.
Unter Rivers gelang jedoch keine Trendwende: Nach zwei Erstrunden-Knockouts verpasste Milwaukee in dieser Spielzeit sogar die Playoffs.
Rivers, NBA-Meister 2008 mit den Boston Celtics und Coach des Jahres 2000, gewann in 27 Spielzeiten mehr als 1190 Partien - so viele wie nur fünf Trainer vor ihm. In diesem Jahr wird er in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.
Mehr Basketball-News
NBA
Orlando Magic verpassen direkte Playoff-Teilnahme
Basketball
Basketball live: NBA-Saison 2025/26 - Spielplan, TV-Übertragung, Streams & alle Stars im Überblick
Basketball-Bundesliga live auf joyn
Basketball heute live: Rostock Seawolves vs Ratiopharm Ulm - BBL-Topspiele kostenlosen im Joyn-Livestream
NBA
Wagner überzeugt: Orlando hofft auf direkten Playoff-Einzug
BASKETBALL-WM DER FRAUEN 2026
Frauen-Basketball-WM 2026: Alle Infos zu Tickets, Terminen und dem Turnier in Deutschland
Basketball
65-Spiele-Regel: Eine Farce, die aufhören muss