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NBA: Orlando Magic verpassen direkte Playoff-Teilnahme - Gegner für Play-in fix
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
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Videoclip • 01:15 Min
Eine gute Vorstellung von Franz Wagner reicht für die Orlando Magic nicht, um sich direkt für die NBA-Playoffs zu qualifizieren.
Die Orlando Magic haben trotz einer guten Vorstellung von Franz Wagner den direkten Einzug in die NBA-Playoffs verpasst. Am letzten Hauptrundenspieltag verlor die Franchise aus Florida nach zuvor fünf Siegen in Serie bei den Boston Celtics mit 108:113 und muss nun den Umweg über die Play-ins gehen.
Dort trifft Orlando, das die Hauptrunde als Achter der Eastern Conference beendete, ab dem 14. April zunächst auf die Philadelphia 76ers.
Verliert Orlando dieses Duell, ginge es in einem weiteren Spiel gegen den Sieger des Duells zwischen den Charlotte Hornets und Miami Heat um den letzten Platz in den Playoffs. Wagner erzielte gegen die Celtics, die all ihre Stars schonten, 20 Punkte.
Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva kam auf acht Zähler, Moritz Wagner nicht zum Einsatz. Auch ein Sieg hätte Orlando nicht zum Einzug in die Playoffs verholfen, da die Toronto Raptors parallel mit 136:101 gegen die Brooklyn Nets gewannen.
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Schröder trifft mit Cleveland auf die Raptors
Die Raptors treffen in der ersten Playoff-Runde nun auf die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kam beim 130:117 gegen die Washington Wizards zum Abschluss der Hauptrunde nicht zum Einsatz - genauso wie Isaiah Hartenstein beim 103:135 von Oklahoma City Thunder gegen die Phoenix Suns. Der Titelverteidiger war bereits zuvor nicht mehr von Platz eins im Westen zu verdrängen.
Ariel Hukporti kam für die New York Knicks beim 96:110 gegen die Charlotte Hornets auf acht Punkte, die Knicks treffen in den Playoffs auf die Atlanta Hawks. Maximilian Kleber und die Los Angeles Lakers, die die Hauptrunde mit einem 131:107 gegen Utah Jazz beendeten, bekommen es in der ersten Runde mit den Houston Rockets zu tun.
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