Eine gute Vorstellung von Franz Wagner reicht für die Orlando Magic nicht, um sich direkt für die NBA-Playoffs zu qualifizieren.

Die Orlando Magic haben trotz einer guten Vorstellung von Franz Wagner den direkten Einzug in die NBA-Playoffs verpasst. Am letzten Hauptrundenspieltag verlor die Franchise aus Florida nach zuvor fünf Siegen in Serie bei den Boston Celtics mit 108:113 und muss nun den Umweg über die Play-ins gehen.

Dort trifft Orlando, das die Hauptrunde als Achter der Eastern Conference beendete, ab dem 14. April zunächst auf die Philadelphia 76ers.

Verliert Orlando dieses Duell, ginge es in einem weiteren Spiel gegen den Sieger des Duells zwischen den Charlotte Hornets und Miami Heat um den letzten Platz in den Playoffs. Wagner erzielte gegen die Celtics, die all ihre Stars schonten, 20 Punkte.

Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva kam auf acht Zähler, Moritz Wagner nicht zum Einsatz. Auch ein Sieg hätte Orlando nicht zum Einzug in die Playoffs verholfen, da die Toronto Raptors parallel mit 136:101 gegen die Brooklyn Nets gewannen.