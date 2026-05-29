Luke Littler würde sich eine Formatänderung der Premier League wünschen - obwohl der Darts-Superstar das Turnier bereits zwei Mal gewinnen konnte.

Zum zweiten Mal sicherte sich Luke Littler den Gesamtsieg der Premier League. Trotzdem wünscht sich der 19-Jährige eine Änderung des aktuellen Formats.

Gegenüber "SportsBoom" erklärte der Superstar bereits vor dem Finalabend in London: "Ich würde gern eine Änderung sehen. Ich möchte in einer Premier League spielen, in der es nur ein Spiel pro Abend gibt. Zwei zusätzliche Spieler rein, eine Judgement Night zurück, denn damit bin ich aufgewachsen."

"Es war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, dass offensichtlich zwei Spieler aus der Premier League auf den Plätzen zehn und neun gesetzt wurden und die anderen acht dann gegeneinander antreten konnten", so der Doppel-Weltmeister weiter.

Von 2013 bis 2021 traten in der Premier League insgesamt zehn Spieler an, die an den ersten neun Spieltagen einmal auf jeden anderen trafen. Die zu diesem Zeitpunkt auf den Plätzen neun und zehn liegenden Spieler mussten die Premier League dann verlassen, bevor die restlichen acht erneut jeweils einmal gegeneinander spielten.