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Darts: Luke Littler fordert Formatänderung der Premier League - PDC zeigt sich offen
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
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Luke Littler würde sich eine Formatänderung der Premier League wünschen - obwohl der Darts-Superstar das Turnier bereits zwei Mal gewinnen konnte.
Zum zweiten Mal sicherte sich Luke Littler den Gesamtsieg der Premier League. Trotzdem wünscht sich der 19-Jährige eine Änderung des aktuellen Formats.
Gegenüber "SportsBoom" erklärte der Superstar bereits vor dem Finalabend in London: "Ich würde gern eine Änderung sehen. Ich möchte in einer Premier League spielen, in der es nur ein Spiel pro Abend gibt. Zwei zusätzliche Spieler rein, eine Judgement Night zurück, denn damit bin ich aufgewachsen."
"Es war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, dass offensichtlich zwei Spieler aus der Premier League auf den Plätzen zehn und neun gesetzt wurden und die anderen acht dann gegeneinander antreten konnten", so der Doppel-Weltmeister weiter.
Von 2013 bis 2021 traten in der Premier League insgesamt zehn Spieler an, die an den ersten neun Spieltagen einmal auf jeden anderen trafen. Die zu diesem Zeitpunkt auf den Plätzen neun und zehn liegenden Spieler mussten die Premier League dann verlassen, bevor die restlichen acht erneut jeweils einmal gegeneinander spielten.
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Darts: Fans kritisieren aktuelles Format der Premier League
Nach 16 Spieltagen schafften es die besten vier Akteure in den Finalabend. Der Erste und Vierte sowie der Zweite und Dritte trafen im Halbfinale aufeinander. Die Gewinner spielten im Anschluss im Finale um den Titel. Seit 2022 findet die Premier League im aktuellen K.-o.-System statt.
Bei einem Großteil der Fans steht das aktuelle Format in der Kritik, da es an quasi jedem Spieltag zu Top-Duellen kommt, die mit der Zeit an Brisanz verlieren.
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Premier League Darts: PDC zeigt sich offen für Änderungen
Die Kritik scheint mittlerweile auch bei der PDC angekommen zu sein. Geschäftsführer Matt Porter äußerte sich zuletzt bei "Sky Sport" offen über eine mögliche Anpassung: "Ja, wir diskutieren das die ganze Zeit."
Und weiter: "Dieses Format gibt es nun seit einigen Jahren. Wir wollen nicht, dass es repetitiv wird. Wir wollen nicht, dass es langweilig wird."
Dabei hob Porter vor allem den Unterschied zwischen den Zuschauern in der Halle und vor dem Fernseher hervor. Während das aktuelle System für den Fan in der Halle an jedem Abend für Spannung sorgt, würden TV-Zuschauer stärker auf Abwechslung achten.
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