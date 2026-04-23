Luke Littler spaltet Fan-Gemeinde - darum droht in Liverpool ein Pfeifkonzert

ran Mehr Sport Darts: Netzreaktionen zu Luke Littlers unsportlichem Verhalten Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Der von seinen Kritikern als arrogant und respektlos erachtete Luke Littler muss mit dem nächsten Pfeifkonzert rechnen. In Liverpool droht eine hitzige Atmosphäre.

Der polarisierende Luke Littler hat derzeit ein schwieriges Standing in der Darts-Welt. Jüngst wurde er im Rahmen der Premier-League-Veranstaltung in Rotterdam gnadenlos ausgepfiffen. Nach dem Zoff mit Gian van Veen war das keine große Überraschung, jedoch nahm selbst dieser die negative und sich auf Littler konzentrierende Stimmung kritisch wahr. Der 12. Spieltag der Premier League Darts am 23. April ab 20:00 Uhr im Livestream auf Joyn "Das darf man ruhig, Littler ausbuhen. Aber ich hatte eigentlich auch ein wenig gehofft, dass sie ein bisschen hinter ihm stehen. Seinen Namen ständig skandieren. Das hat mich enttäuscht", erklärte van Veen.

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Premier League of Darts: Littler droht nächstes Pfeifkonzert Nach dem Abstecher in die Niederlande kehrt die Premier League nun wieder auf die Insel zurück, wo der 12. Spieltag (Donnerstag, ab 20 Uhr live im Joyn-Stream) steigen wird. Mit einem besonders warmen Empfang darf Littler aber auch in der englischen Heimat nicht rechnen. Gespielt wird schließlich in Liverpool. Ein ohnehin schwieriges Pflaster für den bekennenden Manchester-United-Fan Littler. Bedenkt man die ohnehin schon angespannte Situation um den Weltmeister, sind Pfiffe praktisch vorprogrammiert. Der frühere Darts-Profi Mark Webster ist allerdings überzeugt davon, dass Littler genau das nur noch gefährlicher machen wird. "Littler wird extra motiviert sein. Als Manchester-United-Anhänger steht er auf feindlichem Gebiet, nicht wahr?", so Webster bei "Paddy Power". "Er hat Spaß daran, das Publikum in Liverpool anzuheizen, und er genießt solche Gelegenheiten", fügte er hinzu. Premier League Darts 2026 : 12. Spieltag in Liverpool heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

Premier League of Darts: Littler vor Duell mit Humphries In Liverpool kommt es schon in der ersten Runde zum Duell mit Dauer-Rivale Luke Humphries. Ein stimmungsvolles und hitziges Match ist also vorprogrammiert. "Luke Humphries und Luke Littler kitzeln das Beste auseinander heraus", freut sich Webster auf Darts der Extraklasse. "Ich hoffe auf einen Thriller, und ich kann mir vorstellen, dass beide Spieler um die Hundert im Schnitt werfen. Am Ende sehe ich Littler vorn, der mit seinem Namensvetter abrechnet", prophezeite er. Nach elf von 16 Spieltagen liegt Littler hinter Jonny Clayton auf dem zweiten Tabellenplatz. Humphries hingegen rangiert nur auf dem fünften Platz, welcher nicht für das Final-Four-Event nach Abschluss der Ligaphase reichen würde. Kommentar: Luke Littlers Karriere befindet sich am Scheideweg

Luke Littler lässt sich von Pfiffen nicht aus dem Konzept bringen Für Humphries könnte es ein Vorteil sein, die Wärme des Publikums im Duell mit Weltmeister Littler zu spüren. Diesen dürfte die wohl feindliche Stimmung aber nicht groß aus dem Konzept bringen. "Es war genau das, was ich erwartet hatte: Buhen und Pfeifen. Aber ich wusste, sobald ich die Bühne betrat, dass ich meinen Job erledigen konnte", zeigte er sich schon nach seinem zweiten Platz in Rotterdam gleichgültig, was die Reaktionen der Fans betrifft.

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