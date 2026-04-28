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Darts - Luke Littler und Stephen Bunting investieren mit Liverpool-Legende in Rennpferd

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:15 Min

Luke Littler, seines Zeichens zweimaliger Darts-Weltmeister, investiert nun mit einem Kontrahenten in eine andere Sportart.

Besondere Investition von Luke Littler. Der Darts-Weltmeister ist seit wenigen Tagen nicht nur Profisportler, sondern auch einer von drei Besitzern eines Rennpferds.

Der 19-jährige Überflieger hat gemeinsam mit Darts-Kontrahent Stephen Bunting und der britischen Fußball-Legende Michael Owen das Tier erworben – und das für 54.000 Pfund, umgerechnet rund 62.000 Euro.

Dass sich Littler für den Pferdesport begeistert, ist derweil keine Neuigkeit. Bereits im März zeigte sich der Engländer beim Cheltenham Festival. Seinerzeit wettete "The Nuke" mit einem Einsatz von 250 Pfund und gewann damit satte 2.500 Pfund.

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Luke Littlers Rennpferd hat besonderen Namen

Dies hat offensichtlich seine Leidenschaft für Pferde weiter entfacht. Der Junghengst, den Littler gemeinsam mit Bunting und Owen erwarb, hört dabei auf den Namen "Bunting Mental", angelehnt an den Schlachtruf "Let's Go Bunting Mental", der beim Walk-On des 41-jährigen Bunting von den Fans immer wieder intoniert wird.

Übrigens: Laut Pferdetrainer Hugo Palmer, der aktuell mit "Bunting Mental" arbeitet, ist damit zu rechnen, dass das Pferd erstmal im Juni bei einem Rennen am Start stehen wird.

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