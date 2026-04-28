Darts: Beau Greaves gewinnt PDC-Turnier und schreibt Geschichte!

Beau Greaves hat Darts-Geschichte geschrieben. Die 22-Jährige gewann beim beim elften Event der Players Championship in Milton Keynes und schlug dabei auch noch drei Ex-Weltmeister.

Dartsspielerin Beau Greaves hat als erste Frau ein offenes Turnier auf der PDC-Tour gewonnen. Die 22-jährige Britin triumphierte am Montag beim elften Event der Players Championship in Milton Keynes. Im Finale setzte sich Greaves gegen den früheren Weltmeister Michael Smith (England) mit 8:7 durch, sie entschied das Match mit einem 142er-Checkout.

"Ich kann es nicht glauben, ich bin so stolz", sagte Greaves nach ihrem Coup: "Ich bin wirklich schwer ins Jahr reingekommen. Das ist jetzt ein kompletter Schock."

Greaves widerlegte sogar ihre eigenen Annahmen. Noch 2024 hatte sie geäußert, Frauen könnten "niemals mit den Männern mithalten". Sie "glaube einfach nicht, dass wir jemals gut genug sein werden, um gegen Spieler wie Luke Humphries, Michael van Gerwen und Luke Littler anzutreten", hatte sie damals gesagt.

Auf dem Weg zum Turniersieg hatte Greaves in Gary Anderson (Schottland) und Rob Cross (England) weitere Ex-Champions besiegt. Im Februar hatte Greaves bereits den ersten Neundarter einer Frau auf der PDC-Tour geworfen.

Auch interessant: Darts - Luke Littler investiert mit Liverpool-Legende und Konkurrent in Rennpferd