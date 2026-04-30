Beau Greaves hat mit dem ersten Ranglistenturnier-Gewinn einer Frau bei der PDC Geschichte geschrieben. Könnte sie in Zukunft sogar an der Premier League teilnehmen?

Das elfte Players-Championship-Event 2026 ist in die Geschichte eingegangen. Mit Beau Greaves gewann zum ersten Mal eine Frau ein Ranglistenturnier bei der PDC.

Auf dem Weg zum Titel schlug "Beau 'n' Arrow" mit Rob Cross (6:5), Gary Anderson (7:1) und Michael Smith (8:7) gleich drei ehemalige Weltmeister.

Gegenüber "Sky Sports" ließ die 22-Jährige ihren Erfolg mit ein paar Tagen Abstand Revue passieren: "Das ist einfach unglaublich. Ich stehe immer noch ein bisschen unter Schock, aber es ist etwas, an das ich mich immer wieder gerne erinnern werde."

Und weiter: "Als ich aufwachte, fühlte ich mich einfach total entspannt und rundum wohl. Ich war einfach glücklich und habe die Spiele, die ich spielte, in vollen Zügen genossen. Je weiter man kommt, desto stärker werden die Gegner, und drei Weltmeister hintereinander zu schlagen, machte das Ganze umso besonderer", erklärte Greaves, der bereits seit Jahren eine große Zukunft in der Darts-Welt vorausgesagt wird.