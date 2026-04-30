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Darts: Beau Greaves spricht über mögliche Premier-League-Teilnahme: "Müsste wahrscheinlich ..."
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
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Videoclip • 01:09 Min
Beau Greaves hat mit dem ersten Ranglistenturnier-Gewinn einer Frau bei der PDC Geschichte geschrieben. Könnte sie in Zukunft sogar an der Premier League teilnehmen?
Das elfte Players-Championship-Event 2026 ist in die Geschichte eingegangen. Mit Beau Greaves gewann zum ersten Mal eine Frau ein Ranglistenturnier bei der PDC.
Auf dem Weg zum Titel schlug "Beau 'n' Arrow" mit Rob Cross (6:5), Gary Anderson (7:1) und Michael Smith (8:7) gleich drei ehemalige Weltmeister.
Gegenüber "Sky Sports" ließ die 22-Jährige ihren Erfolg mit ein paar Tagen Abstand Revue passieren: "Das ist einfach unglaublich. Ich stehe immer noch ein bisschen unter Schock, aber es ist etwas, an das ich mich immer wieder gerne erinnern werde."
Und weiter: "Als ich aufwachte, fühlte ich mich einfach total entspannt und rundum wohl. Ich war einfach glücklich und habe die Spiele, die ich spielte, in vollen Zügen genossen. Je weiter man kommt, desto stärker werden die Gegner, und drei Weltmeister hintereinander zu schlagen, machte das Ganze umso besonderer", erklärte Greaves, der bereits seit Jahren eine große Zukunft in der Darts-Welt vorausgesagt wird.
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Darts: Schafft Beau Greaves es in die Premier League?
Könnte diese Zukunft sogar in der Premier League liegen? Angesprochen auf eine mögliche Teilnahme blieb die Engländerin zurückhaltend: "Ich müsste wahrscheinlich die Darts-Weltmeisterschaft gewinnen, um in die Premier League zu kommen."
Man sollte aber niemals nie sagen: "Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen ersten Ranglistentitel gerade jetzt gewinnen würde – wenn überhaupt –, also werde ich einfach den Moment genießen, wieder zum Training zurückkehren und hart arbeiten. Wenn ich so weitermache wie bisher, weiß man nie, wo ich am Ende landen könnte", betonte Greaves.
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Schon bei der Darts-WM sorgte Greaves für Spannung
Schon bei der vergangenen Weltmeisterschaft sorgte sie für Furore, als sie den ehemaligen Top-4-Spieler Daryl Gurney an den Rand einer Niederlage brachte und in Runde eins nur knapp mit 2:3 verlor.
In der PDC Women's Series dominierte Greaves zudem lange Zeit das Geschehen und gewann dort unter anderem 13 Turniere und 86 Spiele in Folge.
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