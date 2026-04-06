Beim German Darts Grand Prix in München stehen Niko Springer und Martin Schindler im Achtelfinale. Für Ricardo Pietreczko und Marcel Hausotter war in der Runde der letzten 32 Schluss.

Endstation für die letzten beiden verbliebenen Deutschen beim German Darts Grand Prix in München.

Nachdem Niko Springer am Sonntagabend in der Runde der letzten 32 Michael van Gerwen deutlich mit 6:1 ausgeschaltet hatte, war am Montag im Achtelfinale Schluss. Gegen Michael Smith unterlag er mit 4:6

Und auch Martin Schindler gelang der Einzug in das Viertelfinale nicht. Gegen Nathan Aspinall verlor der 29-Jährige in der Runde der letzten 16 klar mit 2:6.

Marcel Hausotter hatte bereits zuvor eine Überraschung knapp verpasst und war in der Runde der letzten 32 gegen Jonny Clayton mit 5:6 ausgeschieden.

Mit Finn Behrens und Kevin Troppmann waren zwei deutsche Starter bereits in der 1. Runde des German Darts Grand Prix gescheitert. Behrens unterlag Ryan Joyce mit 1:6, Troppmann verlor gegen Ritchie Edhouse mit 3:6.