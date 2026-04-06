German Darts Grand Prix
German Darts Grand Prix: Nach deutschem Doppel-K.o. - wer siegt im Viertelfinale?
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Videoclip • 01:15 Min
Beim German Darts Grand Prix in München stehen Niko Springer und Martin Schindler im Achtelfinale. Für Ricardo Pietreczko und Marcel Hausotter war in der Runde der letzten 32 Schluss.
Endstation für die letzten beiden verbliebenen Deutschen beim German Darts Grand Prix in München.
Nachdem Niko Springer am Sonntagabend in der Runde der letzten 32 Michael van Gerwen deutlich mit 6:1 ausgeschaltet hatte, war am Montag im Achtelfinale Schluss. Gegen Michael Smith unterlag er mit 4:6
Und auch Martin Schindler gelang der Einzug in das Viertelfinale nicht. Gegen Nathan Aspinall verlor der 29-Jährige in der Runde der letzten 16 klar mit 2:6.
Marcel Hausotter hatte bereits zuvor eine Überraschung knapp verpasst und war in der Runde der letzten 32 gegen Jonny Clayton mit 5:6 ausgeschieden.
Mit Finn Behrens und Kevin Troppmann waren zwei deutsche Starter bereits in der 1. Runde des German Darts Grand Prix gescheitert. Behrens unterlag Ryan Joyce mit 1:6, Troppmann verlor gegen Ritchie Edhouse mit 3:6.
German Darts Grand Prix: Viertelfinale am Montag
Das Achtelfinale läut am Montag seit 13:00 Uhr. Die Viertelfinals finden ab 19:00 Uhr statt, die Halbfinale ab 21:00 Uhr. Das Finale geht schließlich ab 22:15 Uhr über die Bühne. Alle Spiele gibt es live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Begegnungen im Viertelfinale
Danny Noppert - Jonny Clayton
Krzysztof Ratajski - Michael Smith
Niels Zonneveld - Kevin Doets
Nathan Aspinall - Andrew Gilding
Begegnungen im Achtelfinale
Danny Noppert - Karel Sedlacek 6:2
Jonny Clayton - Kim Huybrechts 6:4
Krzysztof Ratajski - Ross Smith 6:4
Niko Springer - Michael Smith 4:6
Josh Rock - Niels Zonneveld 5:6
Kevin Doets - Dirk van Duijvenbode 6:5
Nathan Aspinall - Martin Schindler 6:2
William O’Connor - Andrew Gilding 1:6
Begegnungen der Runde der letzten 32
Ross Smith – Patrik Kovacs 6:2
Jermaine Wattimena – Niels Zonneveld 1:6
Damon Heta – Karel Sedlace 2:6
Daryl Gurney – Andrew Gilding 5:6
Ryan Searle - Krzysztof Ratajski 5:6
Danny Noppert - Ritchie Edhouse 6:5
Mike De Decker - Dirk van Duijvenbode 5:6
Dave Chisnall – Michael Smith 5:6
Luke Woodhouse – Kim Huybrechts 1:6
Josh Rock – Ryan Joyce 6:4
James Wade - Kevin Doets 5:6
Jonny Clayton – Marcel Hausotter 6:5
Michael van Gerwen – Niko Springer 1:6
Nathan Aspinall – Ricardo Pietreczko 6:5
Martin Schindler - Brendan Dolan 6:4
Gian van Veen - William O’Connor 2:6
Ergebnisse der 1. Runde im Überblick
William O’Connor – Sebastian Bialecki 6:2
Joyce Ryan – Finn Behrens 6:1
Krzysztof Ratajski – Thomas Lovely 6:3
Niels Zonneveld – Adam Lipscombe 6:3
Cameron Menzies – Karel Sedlacek 4:6
Ritchie Edhouse – Kevin Troppmann 6:3
Wessel Nijman – Andrew Gilding 4:6
Joe Cullen – Patrik Kovacs 3:6
Michael Smith – James Hurrell 6:2
Dirk van Duijvenbode – Stephen Burton 6:2
Brendan Dolan – Cor Dekker 6:2
Kevin Doets – Anton Östlund 6:0
Raymond van Barneveld – Marcel Hausotter 4:6
Peter Wright – Kim Huybrechts 3:6
Ricardo Pietreczko – Ian White 6:5
Niko Springer – Jan Schmidt 6:5
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