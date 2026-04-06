German Darts Grand Prix
German Darts Grand Prix: Springer scheitert nach Coup - was macht Schindler?
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Videoclip • 01:15 Min
Beim German Darts Grand Prix in München stehen Niko Springer und Martin Schindler im Achtelfinale. Für Ricardo Pietreczko und Marcel Hausotter war in der Runde der letzten 32 Schluss.
Endstation für Niko Springer beim German Darts Grand Prix in München.
Nachdem der "Meenzer Bub" am Sonntagabend in der Runde der letzten 32 Michael van Gerwen deutlich mit 6:1 ausgeschaltet hatte, war am Montag im Achtelfinale Schluss. Gegen Michael Smith unterlag der Deutsche mit 4:6
Damit vertritt nun nur noch Martin Schindler die deutschen Farben. Gegen Brendan Dolan aus Nordirland gewann Schindler am Sonntag mit 6:4, im Achtelfinale wartet am Montag ab 16:00 Uhr Nathan Aspinall.
Dieser hatte sich zuvor gegen Ricardo Pietreczko durchgesetzt. Für den Deutschen war dabei deutlich mehr drin, er unterlag mit 5:6.
Marcel Hausotter hatte derweil die nächste Überraschung knapp verpasst und schied in der Runde der letzten 32 gegen Jonny Clayton aus. Er verlor nach einer erneut guten Leistung ebenfalls mit 5:6.
Mit Finn Behrens und Kevin Troppmann waren zwei deutsche Starter bereits in der 1. Runde des German Darts Grand Prix gescheitert. Behrens unterlag Ryan Joyce mit 1:6, Troppmann verlor gegen Ritchie Edhouse mit 3:6.
German Darts Grand Prix: Achtelfinale am Montag
Das Achtelfinale läut am Montag seit 13:00 Uhr. Die Viertelfinals finden ab 19:00 Uhr statt, die Halbfinale ab 21:00 Uhr. Das Finale geht schließlich ab 22:15 Uhr über die Bühne. Alle Spiele gibt es live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Begegnungen im Achtelfinale
Danny Noppert - Karel Sedlacek 6:2
Jonny Clayton - Kim Huybrechts 6:4
Krzysztof Ratajski - Ross Smith 6:4
Niko Springer - Michael Smith 4:6
Josh Rock - Niels Zonneveld
Kevin Doets - Dirk van Duijvenbode
Nathan Aspinall - Martin Schindler
William O’Connor - Andrew Gilding
Begegnungen der Runde der letzten 32
Ross Smith – Patrik Kovacs 6:2
Jermaine Wattimena – Niels Zonneveld 1:6
Damon Heta – Karel Sedlace 2:6
Daryl Gurney – Andrew Gilding 5:6
Ryan Searle - Krzysztof Ratajski 5:6
Danny Noppert - Ritchie Edhouse 6:5
Mike De Decker - Dirk van Duijvenbode 5:6
Dave Chisnall – Michael Smith 5:6
Luke Woodhouse – Kim Huybrechts 1:6
Josh Rock – Ryan Joyce 6:4
James Wade - Kevin Doets 5:6
Jonny Clayton – Marcel Hausotter 6:5
Michael van Gerwen – Niko Springer 1:6
Nathan Aspinall – Ricardo Pietreczko 6:5
Martin Schindler - Brendan Dolan 6:4
Gian van Veen - William O’Connor 2:6
Ergebnisse der 1. Runde im Überblick
William O’Connor – Sebastian Bialecki 6:2
Joyce Ryan – Finn Behrens 6:1
Krzysztof Ratajski – Thomas Lovely 6:3
Niels Zonneveld – Adam Lipscombe 6:3
Cameron Menzies – Karel Sedlacek 4:6
Ritchie Edhouse – Kevin Troppmann 6:3
Wessel Nijman – Andrew Gilding 4:6
Joe Cullen – Patrik Kovacs 3:6
Michael Smith – James Hurrell 6:2
Dirk van Duijvenbode – Stephen Burton 6:2
Brendan Dolan – Cor Dekker 6:2
Kevin Doets – Anton Östlund 6:0
Raymond van Barneveld – Marcel Hausotter 4:6
Peter Wright – Kim Huybrechts 3:6
Ricardo Pietreczko – Ian White 6:5
Niko Springer – Jan Schmidt 6:5
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