Beim German Darts Grand Prix in München stehen Niko Springer und Martin Schindler im Achtelfinale. Für Ricardo Pietreczko und Marcel Hausotter war in der Runde der letzten 32 Schluss.

Endstation für Niko Springer beim German Darts Grand Prix in München.

Nachdem der "Meenzer Bub" am Sonntagabend in der Runde der letzten 32 Michael van Gerwen deutlich mit 6:1 ausgeschaltet hatte, war am Montag im Achtelfinale Schluss. Gegen Michael Smith unterlag der Deutsche mit 4:6

Damit vertritt nun nur noch Martin Schindler die deutschen Farben. Gegen Brendan Dolan aus Nordirland gewann Schindler am Sonntag mit 6:4, im Achtelfinale wartet am Montag ab 16:00 Uhr Nathan Aspinall.

Dieser hatte sich zuvor gegen Ricardo Pietreczko durchgesetzt. Für den Deutschen war dabei deutlich mehr drin, er unterlag mit 5:6.

Marcel Hausotter hatte derweil die nächste Überraschung knapp verpasst und schied in der Runde der letzten 32 gegen Jonny Clayton aus. Er verlor nach einer erneut guten Leistung ebenfalls mit 5:6.

Mit Finn Behrens und Kevin Troppmann waren zwei deutsche Starter bereits in der 1. Runde des German Darts Grand Prix gescheitert. Behrens unterlag Ryan Joyce mit 1:6, Troppmann verlor gegen Ritchie Edhouse mit 3:6.