Darts – Niko Springer: So kompliziert war die Zeit nach der WM

Niko Springer hat sich beim German Darts Grand Prix zurückgemeldet. Dabei verriet er, dass die Zeit nach der WM nicht einfach war.

Niko Springer hat beim German Darts Grand Prix für Furore gesorgt. Zwar war für ihn in München am Sonntag im Achtelfinale Schluss, doch sein 6:1 eine Runde zuvor gegen Michael van Gerwen war eine Demonstration.

Dabei hat Springer keine leichte Zeit gehabt. 2025 sorgte er in seinem ersten Jahr auf der Tour für einige Ausrufezeichen und erhielt dafür viel Lob und Vorschusslorbeeren.

Bei der WM war dann aber schon in Runde eins gegen den Australier Joe Comito Schluss. Eine herbe Enttäuschung für den "Meenzer Bub", der sich viel mehr ausgerechnet hatte. Dementsprechend schwierig war die Zeit danach.

"Es war extrem schwierig. Ich musste das erste Training nach der WM tatsächlich abbrechen. Das kam leider ein bisschen zu früh. Ich kannte das so gar nicht von mir", sagte er bei "Sport1".

Das Comeback glückte ihm jetzt vor allem durch sein Umfeld, das ihm durch die herausfordernde Zeit half.