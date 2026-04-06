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Darts – Niko Springer: So kompliziert war die Zeit nach der WM
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:15 Min
Niko Springer hat sich beim German Darts Grand Prix zurückgemeldet. Dabei verriet er, dass die Zeit nach der WM nicht einfach war.
Niko Springer hat beim German Darts Grand Prix für Furore gesorgt. Zwar war für ihn in München am Sonntag im Achtelfinale Schluss, doch sein 6:1 eine Runde zuvor gegen Michael van Gerwen war eine Demonstration.
Dabei hat Springer keine leichte Zeit gehabt. 2025 sorgte er in seinem ersten Jahr auf der Tour für einige Ausrufezeichen und erhielt dafür viel Lob und Vorschusslorbeeren.
Bei der WM war dann aber schon in Runde eins gegen den Australier Joe Comito Schluss. Eine herbe Enttäuschung für den "Meenzer Bub", der sich viel mehr ausgerechnet hatte. Dementsprechend schwierig war die Zeit danach.
"Es war extrem schwierig. Ich musste das erste Training nach der WM tatsächlich abbrechen. Das kam leider ein bisschen zu früh. Ich kannte das so gar nicht von mir", sagte er bei "Sport1".
Das Comeback glückte ihm jetzt vor allem durch sein Umfeld, das ihm durch die herausfordernde Zeit half.
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Niko Springer: "Der Glaube ist extrem wichtig"
Sein Credo: "Der Glaube ist extrem wichtig. Ich weiß ja, was ich spielen kann." Die WM überwiege natürlich extrem, sagte der 25-Jährige: "Aber ich denke, ich habe ein ganz gutes Jahr gespielt, und der Award als Newcomer des Jahres hat mir natürlich auch so ein bisschen Motivation gegeben und mich stolz gemacht. Ich denke, momentan bin ich auf dem richtigen Weg."
Der Weg führte ihn in München zur Sensation gegen van Gerwen. Auch für die großen Namen hat er ein Rezept. "Das Ziel auf der Bühne muss immer sein, das Spiel zu gewinnen. Und wenn du dir einen Kopf darüber machst, gegen wen du spielst, dann hast du eigentlich schon verloren", sagte Springer.
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