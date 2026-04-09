Der Waliser siegt in Brighton und festigt seinen Vorsprung an der Tabellenspitze. Luke Littler wird ausgebuht und wirft seinen schwächsten Average in der Premier League.

Jonny Clayton hat den 10. Abend der Premier League gewonnen, der Darts-Star setzte sich im Finale im englischen Brighton mit 6:5 gegen Michael van Gerwen durch.

Der lange Zeit ganz stark spielende van Gerwen sah schon wie der Sieger aus. Aber bei einer Führung von 5:3 und 5:4 ließ der Niederländer Matchdarts aus, während Clayton 84 mit Bulls Eye auscheckte.

"The Ferret" erzwang den Decider, spielte stark auf und checkte schließlich 41 zum Sieg aus. "Ich dachte, dass Spiel war schon vorbei. Dann hat mir Michael nochmal die Chance gegeben, das letzte Leg war mein Bestes", sagte der Waliser.

Mit 24 Punkten führt Clayton die Tabelle der Premier League souverän vor Luke Littler (21) an und Gerwyn Price (19) an.