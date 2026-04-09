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Darts Premier League: Jonny Clayton dreht Spiel gegen Michael van Gerwen - Luke Littler scheitert nach schwacher Leistung
Aktualisiert:von Christian Stüwe
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Videoclip • 01:02 Min
Der Waliser siegt in Brighton und festigt seinen Vorsprung an der Tabellenspitze. Luke Littler wird ausgebuht und wirft seinen schwächsten Average in der Premier League.
Jonny Clayton hat den 10. Abend der Premier League gewonnen, der Darts-Star setzte sich im Finale im englischen Brighton mit 6:5 gegen Michael van Gerwen durch.
Der lange Zeit ganz stark spielende van Gerwen sah schon wie der Sieger aus. Aber bei einer Führung von 5:3 und 5:4 ließ der Niederländer Matchdarts aus, während Clayton 84 mit Bulls Eye auscheckte.
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"The Ferret" erzwang den Decider, spielte stark auf und checkte schließlich 41 zum Sieg aus. "Ich dachte, dass Spiel war schon vorbei. Dann hat mir Michael nochmal die Chance gegeben, das letzte Leg war mein Bestes", sagte der Waliser.
Mit 24 Punkten führt Clayton die Tabelle der Premier League souverän vor Luke Littler (21) an und Gerwyn Price (19) an.
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Clayton hatte sich im Halbfinale schnell einen 3:0-Vorsprung gegen Josh Rock erspielt. Zwar konnte Rock auf 2:3, 3:4 und 4:5, "Rocky" verpasste aber eine 180 und die Chance zum Ausgleich, Clayton setzte sich 6:4 durch.
Im zweiten Halbfinale setzte sich van Gerwen im Decider mit 6:5 gegen Stephen Bunting durch. Lange begegneten sich die beiden auf Augenhöhe, aber im Entscheidungs-Leg fand "The Bullet" nicht ins Spiel und musste an seinem 41. Geburtstag "MvG" den Vortritt lassen.
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Luke Littler wird ausgebuht und spielt schwächsten Average
Ein frühes Ende nahm der Abend für Luke Littler. Der Superstar verlor im Viertelfinale gegen Bunting und präsentierte sich dabei bemerkenswert formschwach. Der 19-Jährige verlor mit 4:6, schaffte im ganzen Match keine einzige 180 und warf mit 83,94 seinen schwächsten Average bei einem Premier-League-Auftritt.
Bereits vor dem Macht war "The Nuke" vom Publikum ausgebuht worden, vermutlich wegen seines Streits mit Gian van Veen beim Premier-League-Match vor einer Woche. Littler wirkt ratlos angesichts der Buhrufe, griff sich ans Ohr und zuckte mit den Schultern.
Unterm Strich steht somit Littlers zweites frühes Aus in der Premier League in Serie. Rutscht der Weltmeister etwa in ein kleine Krise?
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