Einreise-Verbot für Darts-Duo aus Uganda. Das Turnier in Deutschland werden sie somit trotz erfolgreicher Qualifikation verpassen.

Ugandas Darts-Duo Patrick Ocheng und Juma Said ist die Einreise nach Deutschland zur Team-WM in Frankfurt/Main verweigert worden.

Wie die Professional Darts Corporation (PDC) mitteilte, erhielten die Spieler keine Visa, auch eine Berufung gegen die Entscheidung blieb erfolglos.

Zu den Hintergründen für die Einreiseverweigerung machte die PDC auf SID-Nachfrage keine Angaben.